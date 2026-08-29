Hakerzy zaatakowali Berlin i wykradli dane. Zażądali okupu

RMF24

Grupa cyberprzestępcza Rhysida poinformowała, że zdobyła blisko 5,8 terabajta danych należących do berlińskich instytucji publicznych. Hakerzy zapowiedzieli aukcję materiałów, żądając co najmniej 30 bitcoinów. Władze Berlina oświadczyły, że nie ulegną szantażowi.

Rhysida podała na swojej stronie internetowej, że przejęła 5,79 TB danych, w tym około 46,5 tys. umów, a także wiadomości e-mail, numery telefonów, hasła oraz informacje niejawne.

Grupa zapowiedziała wystawienie danych na aukcję. Cena wywoławcza miała wynosić 30 bitcoinów, czyli – według wyceny przytoczonej przez Reutersa – około 77,6 tys. dolarów. Na stronie przestępców uruchomiono licznik odliczający czas do zakończenia licytacji.

Nie ma na razie niezależnego potwierdzenia, że wszystkie dane, o których piszą cyberprzestępcy, rzeczywiście zostały wykradzione.

„Berlin nie podda się wymuszeniu”

O żądaniu okupu zaatakowane władze miały zostać poinformowane wcześniej – podała stacja RBB. Burmistrz Berlina Kai Wegner oraz senator ds. wewnętrznych Iris Spranger zapewnili w piątkowym oświadczeniu, że miasto nie zapłaci.

„Kraj związkowy Berlin nie podda się wymuszeniu” – podkreślili.

Wegner zaznaczył podczas konferencji prasowej, że skala naruszenia bezpieczeństwa i zawartość przejętych materiałów są nadal analizowane. Dlatego urzędnicy nie byli jeszcze w stanie przedstawić szczegółów.

Atak nastąpił niespełna miesiąc przed wyborami w Berlinie, zaplanowanymi na 20 września. Iris Spranger przekazała, że infrastruktura wyborcza nie została objęta cyberatakiem.

Według dostępnych służbom informacji nie doszło również do wycieku danych związanych z wyborami.

Rhysida atakowała już instytucje publiczne

Grupa Rhysida działa co najmniej od czerwca 2023 roku. Platforma analityczna eCrime.ch przypisuje jej blisko 280 ataków. Jej ofiarami były wcześniej m.in. instytucje rządowe, szkoły, placówki medyczne i przedsiębiorstwa.

Jednym z głośniejszych incydentów był atak na Bibliotekę Brytyjską w październiku 2023 roku. Rhysida przyznawała się też do cyberataków na chilijską armię.

Badacze cyberprzestępczości wskazują, że grupa może działać z Rosji lub Europy Wschodniej. Informacja ta nie przesądza jednak o miejscu pobytu ani tożsamości osób odpowiedzialnych za atak na systemy Berlina.