Gwałtowna powódź w Wielkim Kanionie. Jest ofiara śmiertelna i zaginieni

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Gwałtowna powódź przetoczyła się przez jeden z najsłynniejszych parków narodowych świata - Park Narodowy Wielkiego Kanionu, zabijając jedną osobę, niszcząc infrastrukturę i zmuszając do ewakuacji dziesiątki turystów. Służby ratunkowe poszukują 15 zaginionych.

W miniony weekend Wielki Kanion Kolorado stał się areną dramatycznych wydarzeń. Po serii intensywnych burz przez park przetoczyła się potężna fala powodziowa. W jej wyniku zginął 46-letni mężczyzna, a około 15 osób wciąż uznaje się za zaginione. Służby ratunkowe nie ustają w poszukiwaniach, przeszukując zarówno szlaki piesze, jak i nurt rzeki Kolorado.

Zniszczona infrastruktura, ewakuacje i zamknięte szlaki

Powódź zniszczyła niemal wszystkie mosty na szlaku Bright Angel Creek, odcinając dostęp do popularnych tras turystycznych. Do tej pory ewakuowano co najmniej 62 osoby - podaje CNN. W akcji uczestniczyły śmigłowce. Wstrzymano ruch na rzece Kolorado – w wodzie znalazły się bowiem metalowe konstrukcje i duże ilości gruzu.

Władze parku apelują do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o osobach przebywających w rejonie powodzi, o kontakt z infolinią służb.

Pogoda nie odpuszcza – kolejne burze w prognozach

Meteorolodzy ostrzegają, że sytuacja może się jeszcze pogorszyć. W rejonie Kanionu spodziewane są kolejne intensywne opady i burze, które mogą wywołać następne fale powodziowe i osuwiska. W ciągu zaledwie pół godziny w sobotę spadło tam nawet 2,5 centymetra deszczu, co na skalistym, stromym terenie oznacza natychmiastowe zagrożenie.

Wielki Kanion – miejsce piękne, ale nieprzewidywalne

Wielki Kanion Kolorado to jeden z najczęściej odwiedzanych parków narodowych w USA – w samym lipcu odwiedziło go ponad 400 tysięcy turystów, a w 2025 roku liczba odwiedzających przekroczyła 4,4 miliona. To miejsce zachwyca niezwykłą geologią i malowniczymi widokami, ale – jak pokazują ostatnie wydarzenia – potrafi być również niebezpieczne i nieprzewidywalne.