"Zwołałem was tu dzisiaj przede wszystkim po to, by przed wami i przed całym narodem Grecji wziąć na siebie pełną odpowiedzialność polityczną za tę tragedię" - ogłosił w wystąpieniu transmitowanym przez grecką telewizję, w obecności swoich ministrów, premier Grecji Aleksis Cipras. Pożary, które przez kilka dni pustoszyły region Attyka, zabiły co najmniej 87 osób. Cipras stwierdził również w wystąpieniu, że skala tragedii byłaby mniejsza, gdyby nie nielegalne budownictwo, na które - jak podkreślił - poprzednie rządy od wielu lat dawały przyzwolenie.

Po lewej: zniszczony w ogniu dom w miejscowości Rafina, po prawej: premier Aleksis Cipras w czasie wizyty w centrum operacyjnym greckiej straży pożarnej w Atenach /SIMELA PANTZARTZI /PAP/EPA

