Grecja ratuje symbol Zakynthos: Legendarna plaża przejdzie spektakularną zmianę

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Jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Grecji znalazł się w poważnym niebezpieczeństwie. Ponad 40 lat po dramatycznym osadzeniu na mieliźnie, kultowy wrak statku Panagiotis na Zakynthos niszczeje w oczach, a morze niebezpiecznie zbliża się do jego kadłuba. Greckie władze podjęły właśnie radykalną decyzję o rozpoczęciu wartego miliony euro projektu ratunkowego, który całkowicie zmieni wygląd legendarnej Zatoki Navagio.

Historia zatopionego statku, który stał się symbolem Zakynthos

Zatoka Navagio, nazywana również Zatoką Wraku, od lat przyciąga turystów z całego świata. Wszystko za sprawą dramatycznej historii frachtowca Panagiotis, który w październiku 1980 roku osiadł na mieliźnie podczas nocnej pogoni przez grecką straż graniczną. Na pokładzie statku znajdował się ogromny ładunek przemycanych papierosów i alkoholu, co dodało wrakowi aury tajemniczości. Od tego czasu niewielka plaża, ukryta wśród stromych klifów, stała się jednym z najczęściej fotografowanych miejsc na świecie oraz symbolem greckiej wyspy Zakynthos.

Postępująca erozja zagraża przyszłości wraku

Czas i siły natury nie oszczędziły tego wyjątkowego miejsca. Przez ponad cztery dekady stalowa konstrukcja Panagiotis ulegała systematycznemu niszczeniu pod wpływem morskiej wody, wiatru oraz erozji wybrzeża. Dziś kadłub statku jest mocno skorodowany i popękany, a morze niebezpiecznie zbliżyło się do wraku. Aktualnie odległość wraku od linii wody wynosi zaledwie około 25 metrów, co budzi poważne obawy o jego dalszą przyszłość.

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Sztuczne powiększenie plaży – szczegóły projektu

Opracowany przez ekspertów z Politechniki Ateńskiej plan zakłada poszerzenie plaży o około 30 metrów w kierunku morza. Do realizacji prac wykorzystanych ma zostać aż 45 tysięcy metrów sześciennych żwiru. Inżynierowie podkreślają, że jest to najmniej inwazyjna metoda ochrony wybrzeża, pozwalająca zarówno na zabezpieczenie wraku, jak i zachowanie naturalnego charakteru tego miejsca. Projekt ma nie tylko zapobiec dalszej degradacji wraku, ale również zabezpieczyć teren przed skutkami erozji i zmian klimatycznych.

Plaża Wraku zamknięta dla turystów

Obecnie dostęp do słynnej plaży jest zamknięty dla odwiedzających. Decyzja o zamknięciu obowiązuje do 31 października i została podjęta po szczegółowych inspekcjach Organizacji ds. Planowania i Ochrony przed Trzęsieniami Ziemi. Eksperci uznali rejon za zagrożony rozległymi osuwiskami, co stanowi poważne ryzyko dla bezpieczeństwa turystów. To nie pierwszy raz, kiedy popularna atrakcja zostaje zamknięta – po głośnych osunięciach skał w 2018 roku, w wyniku których rannych zostało siedem osób, oraz po trzęsieniu ziemi w 2022 roku, władze regularnie wprowadzają ograniczenia wstępu.