Brak aktywności przez co najmniej 2 lata na koncie Google spowoduje jego skasowanie - taki komunikat opublikował we wtorek amerykański koncern na swojej stronie blog.google. Usuwanie kont ma rozpocząć się w grudniu 2023 roku.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zamiar kasowania nieużywanych kont Google uzasadnia kwestiami bezpieczeństwa.

"Co najmniej 10 razy rzadziej"

Jak czytamy na blogu koncernu, "zapomniane lub nienadzorowane konta często opierają się na starych lub ponownie używanych hasłach, które mogły zostać naruszone, nie mają skonfigurowanego uwierzytelniania dwuskładnikowego i są rzadziej sprawdzane przez użytkownika". Nasza wewnętrzna analiza pokazuje, że weryfikacja dwuetapowa jest ustawiona co najmniej 10 razy rzadziej na porzuconych konta niż na kontach aktywnych - podano w komunikacie.

Menedżerka firmy Ruth Kricheli w tekście na podkreśliła, że nieużywane konta są często podatne na ataki, "a gdy konto zostanie zaatakowane, można je wykorzystać do wszystkiego, od kradzieży tożsamości po nośnik niechcianych lub nawet złośliwych treści, takich jak spam".

Aby zmniejszyć to ryzyko, aktualizujemy nasze zasady nieaktywności kont Google do 2 lat we wszystkich naszych produktach. Od końca tego roku, jeśli konto Google nie było używane ani nie logowano się na nie przez co najmniej 2 lata, możemy usunąć to konto i jego zawartość - w tym treści w Google Workspace (Gmail, Dokumenty, Dysk, Meet, Kalendarz), YouTube i Zdjęcia Google - czytamy w informacji.

Które konta będą usuwane?

Google podaje, że "zasady dotyczą tylko osobistych kont Google i nie mają wpływu na konta organizacji, takich jak szkoły czy firmy". Ta aktualizacja dostosowuje nasze zasady do standardów branżowych dotyczących przechowywania i usuwania kont, a także ogranicza czas, przez jaki Google przechowuje Twoje nieużywane dane osobowe - informuje koncern.

Co zrobić, aby uniknąć usunięcia konta? Jak podkreśla Ruth Kricheli, "najprostszym sposobem na utrzymanie aktywnego konta Google jest logowanie się co najmniej raz na 2 lata". Jeśli niedawno logowałeś się na swoje konto Google lub jedną z naszych usług, Twoje konto jest uważane za aktywne i nie zostanie usunięte - zapewnia firma.