Godzina policyjna w kolejnych miastach Francji? Premier zapowiada ograniczenia

RMF24

Po fali zamieszek, które przetoczyły się przez Francję, rząd zdecydował się na wprowadzenie godziny policyjnej w wybranych miastach i ich dzielnicach. Premier Sebastien Lecornu podkreśla, że środki te przynoszą efekty i zapowiada kolejne restrykcje tam, gdzie sytuacja tego wymaga.

Miniona noc we Francji upłynęła spokojniej niż poprzednie, a to za sprawą wprowadzenia godziny policyjnej w niektórych częściach kraju. Premier Francji Sebastien Lecornu poinformował we wtorek, że ograniczenia obowiązywały m.in. w dwóch dzielnicach Paryża oraz jednej z dzielnic Lyonu. Dodatkowo, od wtorku przez tydzień w Bordeaux wprowadzono godzinę policyjną dla nieletnich bez opieki dorosłych.

Palą Paryż. Policja wprowadza godzinę policyjną Godzina policyjna i zakaz zgromadzeń. Takie obostrzenia wprowadziły władze Paryża, Nicei i Lyonu w związku z ostatnią falą zamieszek. W stolicy Francji manifestacji nie będzie można organizować m.in. na Placu Republiki, gdzie w weekend odbył się…

Decyzje na poziomie lokalnym

Premier Lecornu zapowiedział, że decyzje o wprowadzeniu kolejnych godzin policyjnych będą podejmowane przez prefektów w ścisłej współpracy z lokalnymi władzami. „Dziś wieczorem zapadnie decyzja o kolejnych godzinach policyjnych tam, gdzie sytuacja będzie tego wymagała. Decyzje zostaną podjęte przez prefektów w koordynacji z merami” – napisał szef rządu na platformie X.

Zamieszki po protestach

Do wprowadzenia restrykcji doszło po gwałtownych protestach, które w minioną sobotę ogarnęły całą Francję. Demonstracje przeciwko rosnącym kosztom życia szybko przerodziły się w zamieszki. Uczestnicy atakowali budynki publiczne, plądrowali sklepy i punkty handlowe. W niedzielę doszło do starć z policją w Paryżu i Marsylii – nie wszędzie służby porządkowe zdołały powstrzymać agresywnych demonstrantów.