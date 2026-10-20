Godzina policyjna w kolejnych miastach Francji? Premier zapowiada ograniczenia

Miniona noc we Francji upłynęła spokojniej niż poprzednie, a to za sprawą wprowadzenia godziny policyjnej w niektórych częściach kraju. Premier Francji Sebastien Lecornu poinformował we wtorek, że ograniczenia obowiązywały m.in. w dwóch dzielnicach Paryża oraz jednej z dzielnic Lyonu. Dodatkowo, od wtorku przez tydzień w Bordeaux wprowadzono godzinę policyjną dla nieletnich bez opieki dorosłych.
Decyzje na poziomie lokalnym
Premier Lecornu zapowiedział, że decyzje o wprowadzeniu kolejnych godzin policyjnych będą podejmowane przez prefektów w ścisłej współpracy z lokalnymi władzami. „Dziś wieczorem zapadnie decyzja o kolejnych godzinach policyjnych tam, gdzie sytuacja będzie tego wymagała. Decyzje zostaną podjęte przez prefektów w koordynacji z merami” – napisał szef rządu na platformie X.
Zamieszki po protestach
Do wprowadzenia restrykcji doszło po gwałtownych protestach, które w minioną sobotę ogarnęły całą Francję. Demonstracje przeciwko rosnącym kosztom życia szybko przerodziły się w zamieszki. Uczestnicy atakowali budynki publiczne, plądrowali sklepy i punkty handlowe. W niedzielę doszło do starć z policją w Paryżu i Marsylii – nie wszędzie służby porządkowe zdołały powstrzymać agresywnych demonstrantów.