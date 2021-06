W Santa María Zacatepec w Meksyku powstała ogromna dziura, która nadal się powiększa. Rodzina mieszkająca w pobliskim domu została ewakuowana. Istnieje duże ryzyko, że budynek zostanie wchłonięty przez zapadlisko.

Dziurę trudno objąć jednym kadrem / HILDA RIOS / PAP/EPA

W ubiegłą sobotę rodzina Sánchez'ów usłyszała głośny huk. Na początku myśleli, że to uderzenie pioruna. Okazało się jednak, że zaledwie kilka metrów od ich domu na polu powstała ogromna dziura, wypełniona wodą.

O godzinie szóstej usłyszeliśmy coś podobnego do grzmotu. Nie sądziliśmy, że to jest to (zapadlisko - red.) Potem teściowie to zauważyli. Gdy podeszłam bliżej, zobaczyła że ziemia "tonie" i bulgocze woda. Wpadłam w panikę - opowiedziała w rozmowie z mediami Magdalena Sánchez.

Zapadlisko ciągle się powiększało: w poniedziałek miało 60 metrów szerokości, we wtorek było to już 80 metrów. Dziura pochłaniała kolejne połacie ziemi, zbliżając się tym samym do domu Sánchez’ów. Członkowie rodziny zostali ewakuowani i obawiają się, że mogą zostać bez dachu nad głową.

Nie mamy nic. Nie jesteśmy stąd. Nie mamy krewnych. Jesteśmy sami - powiedział mediom Heriberto Sanchez.

Zapadlisko przyciągnęło do Santa María Zacatepec tłumy gapiów. Zmusiło to służby do rozstawienia barykad.





W filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak kilka osób zbliża się do dziury, ale w tym samym czasie zaczęła się ona rozszerzać. Zmusiło to gapiów do ucieczki.

Gubernator stanu Puebla Miguel Barbosa określił zaistniałą sytuację jako "kwestię ogromnego ryzyka".

Będzie rosło, dopóki natura nie zdecyduje, kiedy woda przestanie wywierać presję - powiedział Barbosa.

Ważne jest teraz bezpieczeństwo publiczne - zaznaczył, dodając, że władze wynagrodzą poszkodowanym wszystkie straty.

Śledczy ustalają, co spowodowało zapadnięcie się ziemi. Naukowcy wskazują, że wśród możliwych przyczyn powstania ogromnej dziury można wymienić zmianę zawartości wody w glebie lub też uskok geologiczny.