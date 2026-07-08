Gdzie nie ma Romanowskiego? Żurek dzwonił do Chorwacji

RMF24

Nie ma potwierdzenia, że poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania Marcin Romanowski przebywa w Chorwacji - dowiedział się dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. W sprawie poszukiwanego rozmowę z chorwackim odpowiednikiem prowadził dziś Prokurator Generalny Waldemar Żurek.

Poszukiwany z pomocą ENA Romanowski w maju opuścił Węgry. Waldemar Żurek pytał już, czy nie przebywa w Serbii, dziś - czy nie ma go w Chorwacji. W obu tych krajach Europejskie Nakazy Aresztowania nie działają.

Obrońca Romanowskiego argumentował we wniosku o uchylenie ENA, że jego klient opuścił Węgry i przeniósł się do Serbii, gdzie nakaz nie obowiązuje.

Serbskie służby nie potwierdziły jednak tej informacji. W związku z tym sąd najprawdopodobniej oddali wniosek o uchylenie poszukiwań międzynarodowych.

Marcin Romanowski jest podejrzany o 19 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nadużycia urzędnicze oraz przywłaszczenie środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Przez ponad półtora roku mieszkał na Węgrzech, gdzie otrzymał azyl polityczny. Po zmianie władzy w Budapeszcie Romanowski opuścił kraj i od tego czasu jego miejsce pobytu pozostaje nieznane.