Gdy trwa alarm lotniczy, dzieci bawią się pod ziemią. Pierwsze takie przedszkole w Ukrainie

Podziemne przedszkole w Ukrainie. Pierwsze w kraju
„Nowa przestrzeń edukacyjna jest przeznaczona dla 260 wychowanków i umożliwia organizowanie pełnego procesu edukacyjnego w trybie stacjonarnym nawet podczas alarmów lotniczych” – podało ministerstwo edukacji Ukrainy.
Podziemna część placówki ma osiem pomieszczeń edukacyjnych, punkt medyczny, pomieszczenie do wydawania posiłków, sanitariaty i prysznice. Obiekt jest wyposażony w dwa niezależne źródła zasilania oraz generatory rezerwowe.
Schron połączono z budynkami placówki bezpiecznymi przejściami, dzięki czemu dzieci i pracownicy mogą się do niego dostać bez wychodzenia na zewnątrz. Obiekt został również przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej mobilności.
Schrony w placówkach przedszkolnych
Budowę sfinansowano ze środków budżetu państwa, obwodu i samorządu lokalnego. W 2026 r. państwo po raz pierwszy przeznaczyło odrębną subwencję na budowę i wyposażenie schronów w placówkach przedszkolnych. Łączna wartość finansowania przekracza 972 mln hrywien (ok. 81 mln zł).
Projekty są obecnie realizowane w dziewięciu obwodach Ukrainy, przede wszystkim w regionach przyfrontowych i najbardziej zagrożonych.