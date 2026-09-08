Gdy trwa alarm lotniczy, dzieci bawią się pod ziemią. Pierwsze takie przedszkole w Ukrainie

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W Ukrainie uruchomiono pierwsze podziemne przedszkole „Mobil” – poinformowało ukraińskie Ministerstwo Edukacji i Nauki. Obiekt otwarto w miejscowości Pisoczyn w obwodzie charkowskim. Placówka może pracować nawet podczas alarmów lotniczych.

Podziemne przedszkole w Ukrainie. Pierwsze w kraju

„Nowa przestrzeń edukacyjna jest przeznaczona dla 260 wychowanków i umożliwia organizowanie pełnego procesu edukacyjnego w trybie stacjonarnym nawet podczas alarmów lotniczych” – podało ministerstwo edukacji Ukrainy.

Podziemna część placówki ma osiem pomieszczeń edukacyjnych, punkt medyczny, pomieszczenie do wydawania posiłków, sanitariaty i prysznice. Obiekt jest wyposażony w dwa niezależne źródła zasilania oraz generatory rezerwowe.

Pierwszy podziemny żłobek w Ukrainie w miejscowości Pisoczyn/fot. Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform / PAP

Schron połączono z budynkami placówki bezpiecznymi przejściami, dzięki czemu dzieci i pracownicy mogą się do niego dostać bez wychodzenia na zewnątrz. Obiekt został również przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej mobilności.

Schrony w placówkach przedszkolnych

Budowę sfinansowano ze środków budżetu państwa, obwodu i samorządu lokalnego. W 2026 r. państwo po raz pierwszy przeznaczyło odrębną subwencję na budowę i wyposażenie schronów w placówkach przedszkolnych. Łączna wartość finansowania przekracza 972 mln hrywien (ok. 81 mln zł).

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