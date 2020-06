Rosyjski Gazprom oznajmił we wtorek, że podpisał aneks do kontraktu z PGNiG bez szkody dla swego stanowiska w sprawie apelacji. Koncern dodał, że prowadzone są rozmowy "o zrewidowaniu ceny kontraktowej od 2017 roku" i że są podstawy do zmiany ceny "w kierunku zwiększenia".

