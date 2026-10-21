Funkcjonariusze weszli do szefa Narodowego Banku Ukrainy

Przeszukania dokonały NABU oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) w – jak wynika z komunikatu opublikowanego na Telegramie – miejscu zamieszkania „jednego z pracowników” oraz w siedzibie Narodowego Banku Ukrainy.
Zgodnie z oświadczeniem NABU, nikt nie został zatrzymany, nikomu nie postawiono też zarzutów. Fakt rewizji potwierdził także NBU, zaznaczając, że instytucja działa zgodnie ze standardowymi procedurami.
Sprawa o kryptonimie „Midas”
Przeszukanie może mieć związek m.in. ze sprawą o kryptonimie „Midas”, dotyczącą korupcji w bliskim otoczeniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.
Jak wynika z informacji Ukrainskiej Prawdy, w ramach śledztwa „Midas”, prowadzonego wobec Timura Mindicza, byłego partnera biznesowego Zełenskiego, ustalono, że urzędujący szef Narodowego Banku Ukrainy miał przekazać rekomendację dotyczącą wyznaczenia na przedstawiciela władz jednego z banków (Sens Banku) Wasyla Wesełeho, przeciwko któremu również toczy się postępowanie.
Miał on odpowiadać za legalizację środków finansowych w celu spłaty kaucji za Hermana Hałuszczenkę, byłego ministra energetyki, aresztowanego w ramach śledztwa „Midas”.
Pyszny zaprzeczył, jakoby przekazywał rekomendację w sprawie wyznaczenia Wesełeho na stanowisko we władzach Sens Banku.