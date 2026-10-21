Funkcjonariusze weszli do szefa Narodowego Banku Ukrainy

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Rewizja u szefa Narodowego Banku Ukrainy, Andrija Pysznego. W środę rano przeszukania rozpoczęli funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) - poinformował portal Ukrainska Prawda.

Przeszukania dokonały NABU oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) w – jak wynika z komunikatu opublikowanego na Telegramie – miejscu zamieszkania „jednego z pracowników” oraz w siedzibie Narodowego Banku Ukrainy.

Zgodnie z oświadczeniem NABU, nikt nie został zatrzymany, nikomu nie postawiono też zarzutów. Fakt rewizji potwierdził także NBU, zaznaczając, że instytucja działa zgodnie ze standardowymi procedurami.

Były szef banku centralnego Węgier zatrzymany Gyorgy Matolcsy zatrzymany. Były prezes Narodowego Banku Węgier został doprowadzony do prokuratury. Zatrzymano także kilka innych osób.

Sprawa o kryptonimie „Midas”

Przeszukanie może mieć związek m.in. ze sprawą o kryptonimie „Midas”, dotyczącą korupcji w bliskim otoczeniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Jak wynika z informacji Ukrainskiej Prawdy, w ramach śledztwa „Midas”, prowadzonego wobec Timura Mindicza, byłego partnera biznesowego Zełenskiego, ustalono, że urzędujący szef Narodowego Banku Ukrainy miał przekazać rekomendację dotyczącą wyznaczenia na przedstawiciela władz jednego z banków (Sens Banku) Wasyla Wesełeho, przeciwko któremu również toczy się postępowanie.

Miał on odpowiadać za legalizację środków finansowych w celu spłaty kaucji za Hermana Hałuszczenkę, byłego ministra energetyki, aresztowanego w ramach śledztwa „Midas”.

Pyszny zaprzeczył, jakoby przekazywał rekomendację w sprawie wyznaczenia Wesełeho na stanowisko we władzach Sens Banku.