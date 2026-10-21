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Funkcjonariusze weszli do szefa Narodowego Banku Ukrainy

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 października (09:44) Aktualizacja: Dzisiaj, 21 października (10:40)

Rewizja u szefa Narodowego Banku Ukrainy, Andrija Pysznego. W środę rano przeszukania rozpoczęli funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) - poinformował portal Ukrainska Prawda.

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Funkcjonariusze weszli do szefa Narodowego Banku Ukrainy
Szef Narodowego Banku Ukrainy, Andrij Pyszny, fot. Viktor Kovalchuk /PAP

Przeszukania dokonały NABU oraz Specjalna Prokuratura Antykorupcyjna (SAP) w – jak wynika z komunikatu opublikowanego na Telegramie – miejscu zamieszkania „jednego z pracowników” oraz w siedzibie Narodowego Banku Ukrainy. 

Zgodnie z oświadczeniem NABU, nikt nie został zatrzymany, nikomu nie postawiono też zarzutów. Fakt rewizji potwierdził także NBU, zaznaczając, że instytucja działa zgodnie ze standardowymi procedurami.

Sprawa o kryptonimie „Midas”

Przeszukanie może mieć związek m.in. ze sprawą o kryptonimie „Midas”, dotyczącą korupcji w bliskim otoczeniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Jak wynika z informacji Ukrainskiej Prawdy, w ramach śledztwa „Midas”, prowadzonego wobec Timura Mindicza, byłego partnera biznesowego Zełenskiego, ustalono, że urzędujący szef Narodowego Banku Ukrainy miał przekazać rekomendację dotyczącą wyznaczenia na przedstawiciela władz jednego z banków (Sens Banku) Wasyla Wesełeho, przeciwko któremu również toczy się postępowanie. 

Miał on odpowiadać za legalizację środków finansowych w celu spłaty kaucji za Hermana Hałuszczenkę, byłego ministra energetyki, aresztowanego w ramach śledztwa „Midas”.

Pyszny zaprzeczył, jakoby przekazywał rekomendację w sprawie wyznaczenia Wesełeho na stanowisko we władzach Sens Banku.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Ukraina Wołodymyr Zełenski

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