Były szef banku centralnego Węgier zatrzymany

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Gyorgy Matolcsy zatrzymany. Były prezes Narodowego Banku Węgier został doprowadzony do prokuratury. Zatrzymano także kilka innych osób.

Były prezes Narodowego Banku Węgier Gyorgy Matolcsy został zatrzymany – poinformował w środę jego pełnomocnik w rozmowie z portalem Telex. Matolcsy stał na czele węgierskiego banku centralnego od 2013 do 2025 r., w czasie rządów byłego premiera Viktora Orbana.

Telex powiadomił, że były prezes Narodowego Banku Węgier został doprowadzony przez funkcjonariuszy do Centralnej Prokuratury Śledczej (KNYF). Serwis dodał, że poza nim zatrzymano kilka innych osób.

Mój klient jest podejrzany o popełnienie oszustwa gospodarczego, które spowodowało znaczną stratę finansową, oraz o posłużenie się fałszywym dokumentem prywatnym – przekazał portalowi Pal Batki, pełnomocnik byłego prezesa banku.

Funkcjonariusze weszli do szefa Narodowego Banku Ukrainy Rewizja u szefa Narodowego Banku Ukrainy, Andrija Pysznego. W środę rano przeszukania rozpoczęli Funkcjonariusze Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) - poinformował portal Ukrainska Prawda.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Kierownictwo Narodowego Banku Węgier złożyło we wrześniu zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa niegospodarności, zaniedbań, oszustw oraz nadużycia uprawnień dotyczących pięciu nieruchomości należących do banku.

Niedługo potem obecny prezes banku centralnego, Mihaly Varga, poinformował, że przekazał komisji śledczej 30 tys. stron dokumentów.

Matolcsy, ekonomista i polityk partii Fidesz, zanim objął stanowisko prezesa banku centralnego, dwukrotnie sprawował funkcję ministra gospodarki w rządach Orbana.