Muzeum Grevin w Paryżu poinformowało, że usunęło eksponowaną od 1981 roku figurę woskową Gerarda Depardieu. Powód? Negatywne reakcje przechodzących przed nią zwiedzających” oraz komentarze w mediach społecznościowych. Francuski aktor usłyszał zarzuty napaści na tle seksualnym.

/ Shutterstock

Gerard Depardieu, francuski aktor mający na swoim koncie ponad 200 filmów, został objęty formalnym dochodzeniem w związku z rzekomym gwałtem i napaścią na tle seksualnym w 2020 r. na aktorkę Charlotte Arnould oraz został oskarżony o molestowanie i napaść na tle seksualnym przez kilkanaście innych kobiet.

Opublikowany w grudniu raport telewizyjny, zawierający materiał filmowy, w którym aktor wypowiada seksistowskie uwagi, ponownie rozpalił publiczną debatę na temat seksizmu we francuskim kinie.