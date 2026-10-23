Francuskie i brytyjskie myśliwce we wspólnych ćwiczeniach nuklearnych

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Francuskie samoloty Rafale i brytyjskie myśliwce Typhoon przeprowadziły nad Morzem Śródziemnym pierwsze wspólne ćwiczenia z udziałem francuskich sił powietrznych zdolnych do przenoszenia broni jądrowej. Manewry mają podkreślać współpracę Paryża i Londynu w dziedzinie odstraszania nuklearnego w obliczu napięć z Rosją.

Ćwiczenia pod kryptonimem „Rummy” odbyły się we wtorek wieczorem. Francuskie Rafale wystartowały z bazy Saint-Dizier na północnym wschodzie kraju, a następnie były eskortowane przez brytyjskie myśliwce RAF Typhoon.

Jak przekazało francuskie ministerstwo sił zbrojnych, scenariusz zakładał symulację uderzenia nuklearnego. Był to pierwszy przypadek udziału brytyjskich Typhoonów w ćwiczeniach francuskich sił nuklearnych.

Posiadanie niezależnych sił nuklearnych nie wyklucza koordynacji – oświadczyła francuska minister sił zbrojnych Catherine Vautrin. Podkreśliła, że współpraca nuklearna z Wielką Brytanią jest pogłębiana.

Porozumienie Paryża i Londynu

Francja i Wielka Brytania uzgodniły w lipcu 2025 roku zacieśnienie współpracy dotyczącej ich arsenałów nuklearnych. Decyzję wiązano z rosnącymi zagrożeniami dla Europy oraz niepewnością dotyczącą polityki Stanów Zjednoczonych w kontekście bezpieczeństwa Starego Kontynentu.

Brytyjski minister obrony Wes Streeting zaznaczył, że wspólne działania mają być jasnym sygnałem dla potencjalnych przeciwników.

W coraz bardziej niebezpiecznym świecie nasi przeciwnicy nie powinni mieć wątpliwości: Wielka Brytania i Francja stoją razem w swoim zaangażowaniu na rzecz bezpieczeństwa Europy i utrzymania odstraszania, które pomagało zachować pokój przez pokolenia – powiedział.

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w marcu rozszerzenie francuskiego potencjału nuklearnego. Przedstawił też inicjatywę wspólnych ćwiczeń z europejskimi partnerami oraz możliwość krótkotrwałego rozmieszczania na ich terytoriach francuskich środków zdolnych do przenoszenia broni jądrowej.

Francja przeznacza rocznie około 5,6 mld euro na utrzymanie swojego arsenału, obejmującego około 290 ładunków przenoszonych przez okręty podwodne i samoloty. Wielka Brytania dysponuje 225 głowicami nuklearnymi. Dla porównania: Rosja i USA mają po ponad 5 tys. głowic.