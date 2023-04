Francuska minister Marlene Schiappa pozowała do magazynu dla panów. Jej zdjęcie ukaże się na okładce francuskiej edycji "Playboya" w wydaniu kwietniowym. I mimo że, Schiappa jest na nim ubrana, już posypały się głosy krytyki.

Minister Marlene Schiappa / IAN LANGSDON / PAP/EPA

40-letnia Marlene Schiappa jest w obecnym rządzie sekretarzem stanu w resorcie spraw społecznych, a wcześniej była ministrem ds. równości płci.

Jej zdjęcie pojawi się na okładce kwietniowego wydania "Playboya" we Francji. Kolejne będą w środku jako ilustracje do 12-stronicowego wywiadu, który dotyczy praw środowiska LGBT, kobiet oraz aborcji.

Nie wszystkim się to podoba. Premier Elisabeth Borne wytknęła jej, że nie jest to odpowiedni czas na tego typu decyzje. Nawiązała w ten sposób do protestów, jakie przetaczają się przez Francję w związku z reformą emerytalną.

Marlene Schiappa tłumaczy się na Twitterze, pisząc: "Bronię praw kobiet do robienia, co chcą ze swoim ciałem, wszędzie i zawsze. We Francji kobiety są wolne".