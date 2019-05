Uzbrojony napastnik wziął we wtorek po południu 4 zakładników w sklepie w miejscowości Blagnac koło Tuluzy we Francji - przekazała rzeczniczka francuskiej policji. Według agencji AFP agresor to Yanis D, 17-latek znany policji. Jak podaje Reuters, wszyscy zakładnicy zostali uwolnieni.

