Jak podają francuskie media, w hallu sądu apelacyjnego w Nimes w Oksytanii zastrzelił się mężczyzna. Trwa ewakuacja.

Według informacji tej sieci lokalnych i regionalnych stacji radiowych we Francji, działającej w ramach grupy Radio France, mężczyzna miał popełnić samobójstwo w budynku sądu z Nimes. Wtargnął do budynku z bronią w ręku ok. godz. 8:30.

Odgłosy strzałów były słyszalne w najbliższej okolicy - podaje AFP, nie precyzując, ile było wystrzałów.

Trwa ewakuacja budynku, w którym znajduje się sąd - podała Agence France Presse. Policja zablokowała dostęp do budynku - przekazuje na swym portalu France Bleu.

