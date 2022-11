W czwartek rozpoczął się we Francji strajk pracowników państwowych przewoźników kolejowych RATP oraz SNCF. W Paryżu nie funkcjonuje większość linii metra, autobusów i pociągów RER.

Stacja paryskiego metra/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dwa tygodnie po pierwszej mobilizacji strajkowej państwowego sektora transportowego związkowcy centrali CGT ponownie zorganizowali strajk w czwartek, domagając się wyższych płac i indeksacji pensji do inflacji.



W całym kraju związkowcy zapowiedzieli ponad 200 demonstracji. W Lille i Paryżu spodziewane są duże manifestacje po południu.



Pociągi dużych prędkości TGV mają działać płynnie, podobnie jak większość linii regionalnych TER - poinformowali transportowcy stację BFMTV.



Największy paraliż komunikacyjny odnotowano w regionie stołecznym Ile-de-France, gdzie dojeżdżający do pracy skorzystali z samochodów, co spowodowało powstanie ponad 330 km korków wokół Paryża.



O około 25 proc. wzrosło zapotrzebowanie na wspólne przejazdy samochodem tzw. covouiturage.