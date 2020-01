Mężczyzna uzbrojony w nóż został postrzelony przez policję. Do zdarzenia doszło we francuskim Metz. Mężczyzna miał zaatakować funkcjonariuszy krzycząc "Allah Akbar".

Do zdarzenia doszło dwa dni po ataku nożownika pod Paryżem / CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA