Koniec z koronkami, trzeba zmienić "modę liturgiczną"- oświadczył w czwartek papież Franciszek podczas spotkania z biskupami i księżmi z Sycylii. "Jesteśmy 60 lat po Soborze" Watykańskim II - przypomniał.

Franciszek / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Watykaniści odnotowują, że papież w wyjątkowo bezpośredni sposób zwrócił się do przedstawicieli duchowieństwa z włoskiej wyspy podczas audiencji w Watykanie. Jak się miewa reforma, którą wprowadził Sobór?", "co z liturgią? - pytał Franciszek.



Ja nie wiem, bo nie chodzę na msze na Sycylii i nie wiem, jakie kazania wygłaszają księża, czy głoszą je tak, że ludzie wychodzą na papierosa, a potem wracają, czy to są kazania, w których mówi się o wszystkim i o niczym - zastanawiał się Franciszek.



Pamiętajcie, że po ośmiu minutach uwaga słabnie. Ludzie chcą treści; myśli, uczucia, obrazu , które będą nosić przez cały tydzień - apelował.



A jak odprawiana jest msza? Ja tam nie chodzę, ale widziałem zdjęcia. Mówię jasno. Moi drodzy, dalej koronki? Gdzie my jesteśmy? 60 lat po Soborze! - stwierdził papież.



Następnie powiedział: trzeba "trochę zaktualizować sztukę liturgiczną, modę liturgiczną".



Można czasem nosić jakąś koronkę babci, ale tylko czasem - dodał.