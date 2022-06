Przywódcy państw "zostaną osądzeni przez historię", czy działali na rzecz pokoju- powiedział papież Franciszek w orędziu wideo w sobotni wieczór, w przeddzień uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Podkreślił, że na Ukrainie trwa wojna "między chrześcijanami".

Franciszek / Fabio Frustaci / PAP/EPA

W przesłaniu do Międzynarodowej Służby Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, znanej jako "Charis" na czuwanie przed niedzielnym świętem papież podkreślił: "Jutro, wraz z siłą Ducha Świętego poszukajmy osoby, która nas zraniła, której nie kochamy z różnych powodów, być może w naszej rodzinie, i poprośmy o przebaczenie albo przebaczmy i obejmijmy".



Franciszek wyjaśnił: "Tak zaczyna się pokój", "kultura pokoju, którą musimy szerzyć".



"Przywódcy państw będą pracować dla pokoju albo nie i zostaną osądzeni przez historię. Zadaniem każdego z nas jest szerzenie miłości i przezwyciężanie nienawiści naszym codziennym działaniem. Nasze dzieci nauczą się tak żyć, a nasi wnukowie nauczą się od nich. Tak możemy zrobić coś, aby świat się zmienił"- oświadczył papież.



Zauważył, że świat naznaczony jest przez pandemię, w wyniku której zmarły miliony ludzi na świecie.



"A w wielu jego częściach jest głód i całe narody zmuszone są do życia na wygnaniu. I jest wojna, wojna między braćmi, wojna między chrześcijanami, jak to jest w tym momencie, w przypadku inwazji na Ukrainę"- dodał Franciszek.



Przypomniał następnie o sytuacji w Jemenie i w Libanie, a także o "męczeństwie ludu Rohingja".