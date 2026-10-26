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Finlandia zaprasza singli na darmową wycieczkę. W planach jest też randka

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 października (10:20)

Nietypowa propozycja dla poszukujących miłości i nowych doświadczeń. Instytucja zajmująca się promocją turystyczną Finlandii, Visit Finland, zaprasza 16 singli z różnych stron świata do udziału w darmowej podróży, która ma połączyć poznawanie fińskiej kuchni z szansą na nowe znajomości.

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Finlandia zaprasza singli na darmową wycieczkę. W planach jest też randka
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock

Fińska inicjatywa to propozycja dla tych osób, które mają już dość poszukiwania drugiej połówki w aplikacjach randkowych. Zamiast przeglądania kolejnych profili, proponuje czterodniową wycieczkę na północ Europy. W ranach akcji „Finnish Dinner Date” do kraju zostanie zaproszonych 16 wybranych osób, które spędzą w Finlandii cztery dni, między 9 a 19 lutego 2027 roku. Ośmioro trafi do Helsinek, a kolejna ósemka – do miejscowości Tampere, położonej w regionie Lakeland. Organizatorzy pokryją koszty podróży, noclegów, posiłków i zaplanowanych atrakcji pozwalających lepiej poznać lokalną kulturę kulinarną. Co ciekawe, to, do jakiego miasta trafią uczestnicy, pozostanie dla nich tajemnicą aż do potwierdzenia udziału w programie.

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Na koniec randka z kolacją. Cenieni szefowie kuchni zapewnią kulinarne doznania

Punktem kulminacyjnym wyjazdu będą finałowe kolacje uczestników akcji. Podczas rendez-vous podane zostaną potrawy ze specjalnego menu degustacyjnego autorstwa cenionych szefów kuchni. W Helsinkach tworzeniem dań zajmie się Adele Kinnunen, znana z udziału w programie „MasterChef Professionals”, w Tampere zaś – Henry Tikkanen, który reprezentował Finlandię w prestiżowym konkursie kulinarnym Bocuse d’Or.

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Jak zgłosić się do programu?

Zgłoszenia do „Finnish Dinner Date” przyjmowane są do 10 listopada. Kandydaci muszą nagrać krótki film po angielsku, odpowiadając na pytanie: „Co podałbyś na randce z kolacją i dlaczego?”. Nagranie należy opublikować na Instagramie, TikToku lub YouTube z hashtagiem #FinnishDinnerDate i oznaczeniem Visit Finland, a następnie przesłać formularz zgłoszeniowy z linkiem do filmu. Nazwiska wybranych uczestników mają zostać ogłoszone 1 grudnia na kanałach Visit Finland w serwisach społecznościowych. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Finlandia

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