Finlandia poprosiła Szwecję o pomoc. Powodem rosnąca aktywność Rosji

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Finlandia zwróciła się do Szwecji o wsparcie na morzu i w powietrzu. Powód - Rosja zwiększa aktywność wywiadowczą i militarną w regionie. Wspólne patrole i operacje mają potrwać co najmniej do końca roku – poinformował szef fińskiego resortu obrony Antti Hakkanen.

Rosyjskie zagrożenie coraz bardziej realne

Finlandia i Szwecja zacieśniają współpracę militarną w obliczu rosnącego napięcia za wschodnią granicą. Jak podkreśla minister obrony Finlandii Antti Hakkanen, Rosja wykazuje dużą aktywność wywiadowczą i prowadzi działania, które wymagają szczególnej ostrożności. W związku z tym Helsinki wystąpiły do Sztokholmu o wsparcie militarne zarówno na morzu, jak i w powietrzu.

Według Hakkanena, sytuacja na granicy fińsko-rosyjskiej pozostaje napięta głównie z powodu wojny dronów na froncie ukraińskim oraz ukraińskich kontrataków na cele w Rosji. Minister podkreślił, że prośba o wsparcie była negocjowana ze Szwecją przez ostatnie miesiące i została już oficjalnie potwierdzona.

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Szwedzkie myśliwce i okręty na straży bezpieczeństwa

Na mocy nowego porozumienia, szwedzkie myśliwce Gripen będą mogły operować w fińskiej przestrzeni powietrznej, szczególnie nad południowo-wschodnią Finlandią i Zatoką Fińską. Na morzu pojawią się natomiast szwedzkie korwety Visby. W razie potrzeby wsparcia mogą udzielić także szwedzkie jednostki lądowe.

Minister Hakkanen podkreślił, że udział szwedzkich wojsk w ochronie terytorium Finlandii to historyczny krok i ważny element przygotowań na wszelkie potencjalne zagrożenia. Współpraca ta nie ogranicza się tylko do neutralizowania dronów, które przekraczają wschodnią granicę, ale obejmuje także pogłębienie współpracy w ramach artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego.

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Incydenty na granicy

Od początku roku, w związku z intensyfikacją ukraińskich ataków na cele w Rosji, odnotowano kilka przypadków wtargnięcia bezzałogowców nad terytorium Finlandii. Zdarzały się również naruszenia fińskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie samoloty wojskowe.