Fedorow ma nową rolę. Były minister obrony Ukrainy pracuje dla Włochów

RMF24

Były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow przyjął propozycję włoskiego ministra obrony Guido Crosetto i zostanie jego doradcą do spraw innowacji obronnych. Fedorow ma wspierać Włochy w rozwijaniu technologii nowoczesnego pola walki.

Fedorow poinformował w mediach społecznościowych, że spotkał się z Crosetto podczas międzynarodowej podróży poświęconej projektom z zakresu cyfryzacji i technologii obronnych.

Jak przekazał, rozmowy dotyczyły między innymi dronów, systemów autonomicznych, obrony powietrznej oraz rozwoju ekosystemu technologii dla sektora obronnego.

Ukraina i nasz zespół mają wyjątkowe doświadczenie w prowadzeniu wojny technologicznej, którym jesteśmy gotowi dzielić się z partnerami – oświadczył były ukraiński minister.

Fedorow: Głównym miejscem mojej pracy pozostaje Ukraina

W nowej roli Fedorow ma pomagać Włochom rozwijać nowoczesne technologie wojskowe, wzmacniać sektor obronny i dostosowywać się do zmieniających się wyzwań bezpieczeństwa.

Podkreślił jednocześnie, że jego podstawowa działalność pozostanie związana z Ukrainą. Zapowiedział kontynuowanie pracy nad projektami, które mają wzmacniać obronność kraju i przyciągać międzynarodowe środki.

Według Fedorowa doświadczenia Ukrainy mogą stać się podstawą nowego modelu obronności dla Europy, łączącego szybkie testowanie i skalowanie rozwiązań technologicznych z możliwościami produkcyjnymi.

Guido Crosetto informował już w lipcu, że zaproponował Fedorowowi stanowisko doradcy. Były minister obrony Ukrainy ujawnił wówczas także, że 15 lipca prezydent Wołodymyr Zełenski proponował mu funkcję doradczą, jednak Fedorow tej oferty nie przyjął.