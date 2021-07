Fala upałów w Wielkiej Brytanii wydaje się nie mieć końca. We wtorek - po raz kolejny w ciągu ostatnich dni - zanotowano najwyższą tegoroczną temperaturę, a urząd meteorologiczny Met Office wydał drugie ostrzeżenie przed ekstremalnymi upałami.

Londyńska ulica podczas upału / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Tegoroczny rekord ciepła ustanowiony został m.in. na londyńskim lotnisku Heathrow, gdzie termometry pokazały we wtorek 32,2 stopnie Celsjusza. W tym samym miejscu w niedzielę odnotowano 31,6 st. C. Jednak meteorolodzy przewidują, że w czwartek w niektórych częściach Wielkiej Brytanii temperatura sięgnie 33 stopni C. Tym samym będzie wyższa niż w popularnych miejscach urlopowych na południu Europy, jak Marbella, Mykonos czy Teneryfa.

Niebywały upał

W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami Met Office wydał we wtorek drugie ostrzeżenie o ekstremalnych upałach. Dotyczy ono Irlandii Północnej i obowiązuje od środy rano do północy z piątku na sobotę. W sobotę w Irlandii Północnej zanotowano 31,2 stopnia Celsjusza.



W poniedziałek ostrzeżenie przed upałami wydano dla całej południowo-zachodniej Anglii, części południowej i środkowej Anglii i dużej część Walii.