Facebook poinformował, że usunął z serwisu społecznościowego 82 strony, grupy i konta, które zostały założone w Iranie w celu dezinformowania amerykańskich i brytyjskich użytkowników.

Zdj. ilustracyjne / Monika Kamińska / RMF FM

Usunięte strony, grupy i konta znajdowały się zarówno na Facebooku, jak i na należącym do tej firmy Instagramie, a łącznie miały one ponad milion obserwujących.

Fikcyjni właściciele kont byli najczęściej Amerykanami lub Brytyjczykami i publikowali na nich treści na politycznie drażliwe tematy, jak relacje rasowe, imigracja, sprzeciw wobec polityki Donalda Trumpa - poinformował Nathaniel Gleicher, który w Facebooku kieruje departamentem ds. cyberbezpieczeństwa.

Jak podkreślono, choć udało się ustalić, że fikcyjne strony, grupy i konta stworzono w Iranie, nie wiadomo, czy władze tego kraju miały z tym jakikolwiek związek.

Facebook znalazł się w ogniu krytyki, gdy okazało się, że portal społecznościowy był wykorzystywany w kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych w 2016 r. do rozsiewania fałszywych informacji, co mogło wpłynąć na ich wynik. Zarówno Rosja, jak i Iran zaprzeczały, jakoby miały cokolwiek wspólnego z tymi działaniami. Za niespełna dwa tygodnie w USA odbędą się wybory do Kongresu (midterm elections).

(az)