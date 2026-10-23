Ewakuacja na lotnisku Szeremietiewo. Alarm powietrzny w Moskwie

RMF24

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Cztery lotniska obsługujące Moskwę – Wnukowo, Domodiedowo, Szeremietiewo i Żukowski – czasowo wstrzymały przyjmowanie i wysyłanie samolotów. Rosyjskie władze tłumaczą decyzję zagrożeniem ze strony dronów.

Rosyjska agencja transportu lotniczego Rosawiacja poinformowała, że tymczasowe ograniczenia są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa lotów. Wprowadzono je w piątek po południu na wszystkich czterech lotniskach moskiewskiego węzła lotniczego.

Jak przekazało biuro prasowe lotniska Szeremietiewo (największego lotniska moskiewskiego), na które powołuje się RIA Novosti, pasażerowie są wyprowadzani z części terminali, a wejście do strefy zastrzeżonej (gdzie znajdują się bramki czy sklepy wolnocłowe) zostało ograniczone. Na miejscu nadawane są komunikaty dla podróżnych.

Władze portu poinformowały, że w czasie alarmu nie należy korzystać z wind, pozostawać na pokładach samolotów ani przebywać w pobliżu okien i przeszklonych konstrukcji. Wprowadzono też zakaz filmowania i fotografowania.

Rosyjska agencja lotnicza Rosawiacja miała zapewnić, że sytuacja w terminalach jest spokojna, a przewoźnicy dostosowują rozkłady lotów do wprowadzonych ograniczeń.

Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła w ciągu dwóch godzin 17 dronów lecących w kierunku stolicy.