Ewakuacja na lotnisku Szeremietiewo. Alarm powietrzny w Moskwie

Rosyjska agencja transportu lotniczego Rosawiacja poinformowała, że tymczasowe ograniczenia są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa lotów. Wprowadzono je w piątek po południu na wszystkich czterech lotniskach moskiewskiego węzła lotniczego.
Jak przekazało biuro prasowe lotniska Szeremietiewo (największego lotniska moskiewskiego), na które powołuje się RIA Novosti, pasażerowie są wyprowadzani z części terminali, a wejście do strefy zastrzeżonej (gdzie znajdują się bramki czy sklepy wolnocłowe) zostało ograniczone. Na miejscu nadawane są komunikaty dla podróżnych.
Władze portu poinformowały, że w czasie alarmu nie należy korzystać z wind, pozostawać na pokładach samolotów ani przebywać w pobliżu okien i przeszklonych konstrukcji. Wprowadzono też zakaz filmowania i fotografowania.
Rosyjska agencja lotnicza Rosawiacja miała zapewnić, że sytuacja w terminalach jest spokojna, a przewoźnicy dostosowują rozkłady lotów do wprowadzonych ograniczeń.
Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał, że rosyjska obrona powietrzna zestrzeliła w ciągu dwóch godzin 17 dronów lecących w kierunku stolicy.