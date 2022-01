Była premier, europosłanka Ewa Kopacz (PO) we wtorek w Strasburgu została ponownie wybrana na wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Otrzymała 467 głosów. Jest pierwszą Polką pełniącą tę funkcję w prezydium PE.

Ewa Kopacz / Michał Dukaczewski / RMF FM

Ewa Kopacz była wiceszefową PE przez ostatnie 2,5 roku i będzie pełnić tę funkcję do końca kadencji obecnego PE.



Zawsze starałam się wykonywać swoje obowiązki z doskonałością i najwyższym zaangażowaniem. Jako koordynator Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka skupiałam się na ochronie najmłodszych i najbardziej bezbronnych obywateli, których zdrowie psychiczne i codzienne warunki życia znacznie ucierpiały podczas pandemii Covid-19 i kolejnych lockdownów - podkreśliła była premier Polski po wyborze.



Zawsze uważałam, że powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy, a nie na tym, co nas dzieli. Oczywiście reprezentujemy różne środowiska polityczne, różne przekonania, różne poglądy, ale łączy nas wspólna misja - służenie interesom Europejczyków. Wierzę, że wszyscy podzielamy uniwersalne wartości europejskie, wartości takie jak tolerancja, praworządność, wolność słowa i system parlamentarny, który jest odzwierciedleniem europejskiej demokracji. W tym właśnie duchu chciałbym pełnić funkcję wiceprzewodniczącej. Chcę łączyć - a nie dzielić, prowadzić dialog, a nie kłócić się, słuchać - a nie tylko mówić, rozumieć, a nie osądzać, podejmować decyzje zbiorowo, a nie indywidualnie - dodała Kopacz.



W pierwszej rundzie głosowania stanowiska wiceprzewodniczących PE uzyskali też: Othmar Karas, Pina Picierino, Pedro Silva Pereira, Eva Kaili, Evelyn Regner, Rainer Wieland, Katarina Barley i Dita Charanzova.