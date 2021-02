Po raz pierwszy od ponad dekady Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) będzie szkolić nowych astronautów. Chętni będą mogli aplikować od 31 marca. ESA zachęca do startu osoby z różnych krajów członkowskich.

ESA szykuje zmianę pokoleniową wśród swoich astronautów i będzie szukać nowych osób chętnych do eksploracji kosmosu. Nabór rozpocznie się 31 marca 2021 r. i potrwa do 28 maja 2021 r. Osoby chcące spróbować swoich sił w tym zawodzie będą mogły składać aplikacje poprzez stronę karier ESA (https://www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA). Można na niej znaleźć także inne rekrutacje prowadzone aktualnie przez agencję kosmiczną.



Kandydatów na astronautów czekać będzie sześcioetapowy proces rekrutacji, który zakończy się w październiku 2022 r.



Agencja ESA zachęca do startu osoby z różnych krajów członkowskich. Reprezentowanie wszystkich części naszego społeczeństwa jest kwestią, którą traktujemy bardzo poważnie - wskazuje David Parker, dyrektor ESA ds. eksploracji załogowej i robotycznej. Różnorodność w ESA powinna dotyczyć nie tylko pochodzenia, wieku, środowiska czy płci naszych astronautów, ale być może także niepełnosprawności fizycznej. Aby urzeczywistnić to marzenie, wraz z rekrutacją astronautów uruchamiam Parastronaut Feasibility Project - innowacyjny projekt, którego czas właśnie nadszedł - dodaje.



W najbliższych dniach ESA przedstawi mediom więcej szczegółów na temat nowego naboru astronautów i rozpocznie kampanię informacyjną.



W 1998 roku kraje członkowskie ESA biorące udział w projekcie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) zdecydowały się połączyć swoje zespoły astronautów z istniejącym zespołem ESA i utworzono Europejski Korpus Astronautów. Ten proces integracji ukończono w 2002 roku. Aktualnie korpus astronautów liczy siedmioro aktywnych członków z Danii, Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Wybrano ich w maju 2009 roku po trwającym rok procesie rekrutacji. Szóstka astronautów ukończyła trening we wrześniu 2009 r., a siódmy formalnie dołączył do zespołu w lipcu 2015 r., kończąc treningi w 2018 r.



Zawód astronauty to jeden z najbardziej obleganych zawodów pod względem liczby kandydatów na jedno miejsce. Na przykład do rozpoczętej w ubiegłym roku rekrutacji NASA zaaplikowało ponad 12 tysięcy osób.