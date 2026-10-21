ETS: UE wetknęła korek do wanny. Polska chciała więcej, ale jest zadowolona

Ta większa rezerwa ma działać jak bufor bezpieczeństwa. Jeśli na rynku zabraknie uprawnień, będzie można uwolnić dodatkowe pozwolenia. Większa liczba uprawnień dostępnych na rynku oznacza obniżkę ich ceny, a to z kolei wpłynie na niższe koszty energii dla przemysłu i gospodarstw domowych.
Polska początkowo zabiegała o całkowite zatrzymanie kasowania uprawnień, co zaproponowała Komisja Europejska. Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, ostatecznie Warszawa zgodziła się jednak na kompromis, bo najważniejsze było jak najszybsze zatrzymanie znikania kolejnych uprawnień z rynku. Obecnie mechanizm powoduje bezpowrotne usuwanie około 16 milionów uprawnień miesięcznie, co oznacza 1,4 miliarda euro „potencjalnej straty”.
Polski dyplomata w rozmowie z RMF FM obrazowo porównał uzgodnione rozwiązanie do „korka wetkniętego w wannę, z której spływa woda”. Chodzi o to, by zatrzymać dalsze ubywanie uprawnień, zanim znikną kolejne. Jak tłumaczył, próg 700 milionów ma w dużej mierze i tak teoretyczne znaczenie.
Ten sufit i tak jest raczej teoretyczny, więc to taki straszak. Najważniejsze jest zatrzymanie kasowania. Bez przyjęcia rozporządzenia co miesiąc tracilibyśmy kolejne uprawnienia z rynku – wyjaśnia polski dyplomata.
O szybką zmianę mechanizmu zaapelowali w ubiegłym tygodniu unijni przywódcy na szczycie w Brukseli. W części poświęconej wysokim cenom energii wezwali do przyspieszenia prac nad rezerwą, by ograniczyć wahania cen CO₂ i ich wpływ na ceny prądu.
Porozumienie w sprawie rezerwy jest jednym z elementów rewizji systemu ETS. Uzgodniono również, że stopniowe obniżanie progu kasowania uprawnień będzie rozpatrywane w ramach szerszej reformy systemu ETS.