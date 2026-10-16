Babiš ujawnia kulisy nocnej walki o ETS. Polska: Włożyliśmy nogę między drzwi ws. ETS2

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Polscy dyplomaci potwierdzają informacje RMF FM, że uzyskane przez Polskę wraz z Grupą Wyszehradzką i Włochami w nocy zapisy na szczycie UE otwierają drogę do odroczenia kontrowersyjnego podatku ETS2, który może oznaczać wyższe ceny transportu i ogrzewania mieszkań.

Temu dokładnie służy ten zapis – powiedział polski dyplomata. Zgodnie z obecnymi przepisami ETS2 ma wejść w życie w 2028 r.

Kulisy nocnych negocjacji ujawnia także premier Czech Andrej Babiš, który mówił dzisiaj o sporach trwających do północy i kilkukrotnym blokowaniu konkluzji Rady.

Tusk walczył, żeby ETS nie dobijał przemysłu. Droga do odroczenia ETS2 otwarta Premier Donald Tusk pierwszego dnia na szczycie UE walczył na trzech frontach w sprawie podejścia UE do ETS - ustaliła dziennikarka RMF FM. Sprzeciwiał się zasilaniu nowego unijnego budżetu dochodami z emisji CO₂, domagał się ochrony europejskiego…

W sprawie ETS2 Polska nie uzyskała tego, czego chciała najbardziej, czyli przesunięcia wejścia systemu w życie co najmniej do 2030 roku. Udało się jednak wynegocjować zapis zobowiązujący Komisję Europejską do ponownej oceny wszystkich skutków ETS2, w szczególności jego konstrukcji i mechanizmów zabezpieczających.

Włożyliśmy nogę między drzwi na szczycie Unii – powiedział RMF FM polski dyplomata, wyjaśniając znaczenie tego zapisu.

Nasi przedstawiciele potwierdzają, że właśnie o to chodziło w negocjacjach. Komisja ma ponownie przyjrzeć się skutkom systemu, a to otwiera drogę do dalszej dyskusji o jego przesunięciu. Odroczenie do 2030 roku nie jest przesądzone, ale temat nie został zamknięty.

Natomiast w kwestii rewizji ETS udało się w końcowym dokumencie ze szczytu podkreślić, że celem trwającej obecnie rewizji systemu handlu emisjami ma być także konkurencyjność przemysłu i zapobieganie ucieczce emisji, czyli przenoszeniu się fabryk do krajów, gdzie nie ma tak restrykcyjnych norm klimatycznych.

Babiš ujawnia: spór trwał do północy

O tym, jak trudne były negocjacje, opowiedział premier Czech Andrej Babiš. Jak relacjonował, dyskusja o cenach energii i systemie ETS trwała do północy. Grupa Wyszehradzka, wraz z Giorgią Meloni, próbowała przekonać pozostałe państwa do zmiany podejścia do unijnej polityki klimatycznej.

Wspólnie z Giorgią Meloni przedstawiliśmy dwa wykresy, na których wyraźnie widać, że ETS1 nie potwierdził prognoz Komisji Europejskiej z 2020 roku i niszczy europejski przemysł – mówił Babiš.

Czeski premier przyznał, że spór był wyjątkowo ostry. Nad konkluzjami spieraliśmy się właściwie do północy. Powtórzyłem, że ETS1 niszczy europejski przemysł, a ETS2 będzie niszczyć życie europejskich obywateli – relacjonował.

„Kilkakrotnie blokowaliśmy konkluzje Rady”

Babiš ujawnił również, że Czechy i ich sojusznicy kilkakrotnie blokowali przyjęcie konkluzji szczytu. Ostatecznie sprzeciwili się także propozycji jednego z krajów skandynawskich, która – jak ocenił czeski premier – zaprzeczała ich postulatom.

Zablokowaliśmy ją. Kilkakrotnie blokowaliśmy konkluzje Rady, ale ostatecznie udało się osiągnąć porozumienie – powiedział.

Czeski premier chwalił Giorgię Meloni za to, że jest „świetną przywódczynią” i mówił, że „cieszy się szacunkiem”. Uzupełnialiśmy się – relacjonował.

Po drugiej stronie sporu stanęły między innymi Szwecja, Finlandia i Dania, które ostrzegały przed osłabianiem systemu, w który ich przemysł już zainwestował.