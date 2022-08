"Rząd Estonii podjął decyzję o ograniczeniu wjazdu do kraju dla obywateli Federacji Rosyjskiej, posiadających estońskie wizy Schengen" – poinformował w czwartek na konferencji prasowej minister spraw zagranicznych Estonii Urmas Reinsalu.

Za tydzień wejdzie w życie ograniczenie dotyczące wiz Schengen wydanych przez Republikę Estońską. Oznacza to, że wizy będą ważne, jednakże na ich posiadaczy będą nałożone sankcje przy wjeździe do Estonii, tj. będą oni mieli zakaz wjazdu do kraju - powiedział Reinsalu.

Minister podał również wyjątki od wprowadzonych ograniczeń. Będą one dotyczyć pracowników dyplomatyczno-konsularnych i ich rodzin, osób zaangażowanych w międzynarodowy przewóz ładunków i ludzi, osób przyjeżdżających do Estonii z przyczyn humanitarnych, osób mających prawo swobodnego przemieszczania się na bazie prawa UE, a także bliskich krewnych obywateli Estonii oraz osób mających zezwolenie na pobyt stały.

Reinsalu podkreślił, że decyzja ma zastosowanie tylko do wiz Schengen wydanych przez Estonię - nieco ponad 50 tys. - i nie dotyczy wiz wydanych przez inne kraje.

Rząd Estonii ma w przyszłym tygodniu rozpatrzyć mechanizmy mające skutkować zakazem wjazdu do kraju dla wszystkich obywateli rosyjskich posiadających wizy Schengen - podaje Interfax-Ukraina.