Pierwszy odcinek ogrodzenia na granicy Estonii z Rosją, o długości 23,5 km, został ukończony - informuje portal estońskiej telewizji państwowej ERR News.

Zapora na granicy Polski z Białorusią w Tołczach / Artur Reszko / PAP

Odcinek stalowego ogrodzenia wyposażonego w drut kolczasty, został poprowadzony od styku granic Estonii, Łotwy i Rosji do przejścia granicznego Luhamaa i miał zostać ukończony do 2023 roku. "Sprzyjające warunki pogodowe i odpowiednie planowanie pozwoliły jednak na zakończenie pierwszego etapu rok wcześniej niż planowano" - przekazali rzecznicy estońskiej policji i straży granicznej.



Ochrona granic ważniejsza niż kiedykolwiek

"Żyjemy w czasach, gdy ochrona granic jest ważniejsza niż kiedykolwiek. W zeszłym roku Białoruś zaatakowała naszych sąsiadów, wykorzystując w tym celu tysiące migrantów. W tym roku nie mówimy o niczym innym poza pełnoskalową wojną na Ukrainie oraz działaniami i zagrożeniem ze strony Rosji, które wcześniej były nie do pomyślenia" - tłumaczył Egert Belitszev, szef departamentu straży granicznej w ramach estońskiego zarządu policji i straży granicznej PPA.



"Na tle wszystkich obecnych wydarzeń nie można nie zauważyć, że to właśnie ochrona granicy państwowej stanowi punkt wyjścia dla bezpieczeństwa reszty Estonii" - powiedział Belitszev.



Koszt prac okazał się o prawie milion euro niższy niż kwota 20 mln euro przeznaczona pierwotnie na ten cel z budżetu PPA. Ogrodzenie na kolejnym odcinku estońskiej granicy jest w trakcie budowy.



Jak przypomina ERR News, granica estońsko-rosyjska ma 294 km długości i częściowo przebiega przez Jezioro Czudzkie, piąte największe jezioro w Europie, które ma około 140 km długości.



Zapora na granicy polsko-białoruskiej

Ponad 140 km z mającej liczyć 187 km technicznej zapory na granicy polsko-białoruskiej jest już gotowa - informują z kolej przedstawiciele polskiego MSW.



Zapora ma powstać do końca czerwca. Potem będzie montowany elektroniczny system perymetryczny i detekcyjny.



Od 1 lipca przestanie obowiązywać rozporządzenie MSWiA o czasowym zakazie przebywania w 183 miejscowościach na obszarze przygranicznym województw podlaskiego i lubelskiego. Jednocześnie wojewoda podlaski wprowadzi zakaz przebywania w odległości 200 metrów od linii granicy państwowej.



Zakaz przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy z Białorusią w województwach podlaskim i lubelskim, który wprowadził rozporządzeniami minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, obowiązuje od 1 grudnia do końca czerwca. Wcześniej, od 2 września do 30 listopada ub. r., na tym terenie był wprowadzony stan wyjątkowy.



Budowę zapory prowadzi firma Budimex oraz konsorcjum Unibepu i spółki zależnej Budrex, a stalowe elementy - konsorcjum trzech firm: Polimex-Mostostal, Mostostal Siedlce i Węglokoks. Umowy z tymi firmami Straż Graniczna podpisała 4 stycznia, a ich wartość to razem 1 mld 233 mln zł. Wraz z umową na perymetrię, którą SG podpisała z Elektrotimem 24 marca, daje to koszt 1 mld 565 mln złotych.