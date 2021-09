Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoan w przemówieniu wygłoszonym na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ ostrzegł przed "setkami milionów" uchodźców klimatycznych w przyszłości i podkreślił, że świat musi znaleźć rozwiązanie problemu obecnych uchodźców uciekających przed wojnami.

Recep Tayyip Erdogan / EDUARDO MUNOZ/POOL / PAP/EPA

Erdogan podkreślił, że Turcja przyjęła "prawie 5 mln Syryjczyków" i nie może już przyjąć więcej uchodźców.

Jako kraj, który ocalił ludzką godność podczas kryzysu syryjskiego, nie mamy już potencjału ani tolerancji, aby przyjmować kolejne fale migrantów - powiedział.

Mówiąc o sytuacji w Afganistanie prezydent Turcji oświadczył, że nadszedł czas aby wszyscy, którzy byli zaangażowani w tym kraju podzielili się solidarnie odpowiedzialnością i udzielili mu pomocy. Obiecał, że Turcja "wywiąże się z braterskiego obowiązku" wobec Afganistanu.

W wielu rejonach ludzie przygotowują się do migracji do innych rejonów. Świat wciąż nie znalazł rozwiązania dla problemu uchodźców powodowanego przez regiony kryzysów, takie jak Syria i Afganistan - powiedział Erdogan.

Zapowiedział, że jego rząd wkrótce przedłoży parlamentowi do ratyfikacji osiągnięte w 2015 roku w Paryżu porozumienie klimatyczne.

Associated Press zaznacza, że w Turcji nasilają się nastroje wrogie migrantom w miarę jak pojawiają się coraz poważniejsze problemy gospodarcze. Głównie z tego powodu Turcja dąży do ponownego zaliczenia jej do krajów rozwijających się, a nie rozwiniętych, bowiem dla tych pierwszych przewidziano łagodniejsze kryteria klimatyczne.