Recep Tayyip Erdogan postanowił pokazać się publicznie mimo niedawnych dolegliwości zdrowotnych. Urzędujący prezydent Turcji doskonale rozumie, że jego nieobecność w przestrzeni publicznej mogłaby zaważyć na rezultatach zbliżających się wyborów prezydenckich i parlamentarnych.

Recep Tayyip Erdogan / Shutterstock

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan w sobotę ponownie, po kilku dniach przerwy spowodowanej kłopotami zdrowotnymi, pojawił się publicznie. Jak pokazały tureckie stacje telewizyjne, Erdogan gościł na targach lotniczych Teknofest w Stambule. Polityk ma również wznowić swoją kampanię wyborczą, którą przerwały niespodziewanie kłopoty zdrowotne.



Kilka dni temu Erdogan nagle przerwał wywiad telewizyjny transmitowany na żywo. Odwołano wówczas wiece wyborcze, na których miał wystąpić i pojawiły się nawet spekulacje, że prezydent miał zawał. Ostatecznie jednak pogłoski zostały zdementowane i Ankara poinformowała, że przyczyną niemocy polityka było zapalenie jelit.

Wybory coraz bliżej

Stan zdrowia prezydenta to teraz temat istotny bo za 2 tygodnie w Turcji odbędą się wybory prezydenckie i parlamentarne. AFP informuje, że od Erdogana oczekuje się, że wznowi on swoją kampanię. Już w czwartek czołowy turecki polityk dawał do zrozumienia, że błyskawicznie wraca do zdrowia. Wtedy wraz z Władimirem Putinem wziął online udział w ceremonii otwarcia pierwszej w kraju, zbudowanej przez Rosjan elektrowni atomowej.

Wybory prezydenckie i parlamentarne odbędą się w Turcji 14 maja. Erdogan zmierzy się z popieranym przez większość tureckiej opozycji liderem Republikańskiej Partii Ludowej (CHP) Kemalem Kilicdaroglu. Według sondażowni ORC chęć oddania głosu na Kilicdaroglu zgłasza 49,3 proc. ankietowanych, na Erdogana - 42,4 proc.