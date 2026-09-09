Eksplozja w elektrowni wodnej. Akcja służb w Szwajcarii

Do wybuchu doszło około godz. 10 w środę. Na miejsce skierowano liczne służby ratunkowe, w tym śmigłowiec.
Serwis 20 Minuten – cytowany przez agencję Reutera – przekazał, że kilka osób zostało poszkodowanych w wyniku zdarzenia. Z kolei lokalny portal tio.ch napisał, że w efekcie eksplozji zawaliła się część budynku, grzebiąc ludzi.
Z doniesień mediów wynika, że obiekt składa się z dwóch części – starej, z 1917 roku, a także nowej, która planowo miała być otwarta w 2027 r. Nie wiadomo jednak, w której części doszło do eksplozji.
Przyczyny wybuchu nie są jeszcze znane.