Wykolejenie pociągu na Mazowszu. Wielu poszkodowanych

Do wypadku doszło na linii kolejowej nr 22 Wolanów - Przysucha. Ok. 11:25 w miejscowości Sokolniki Suche na wyposażony w sygnalizację świetlną przejazd kolejowy wjechała ciężarówka. W auto uderzył rozpędzony pociąg osobowy PKP Intercity „Koziołek” relacji Szczecin - Lublin. Wykoleiła się lokomotywa i pierwszy wagon.
Z najnowszych informacji wynika, że poszkodowanych jest 20 osób. Obrażenia czterech z nich są ciężkie - to kierowca ciężarówki, maszynista i dwoje pasażerów.
Pociągiem w relacji Lublin – Szczecin podróżowało około 120 osób.
Na miejsce poleciały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Pociąg składał się z sześciu wagonów i lokomotywy.
Ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 między Wolanowem a Przysuchą jest wstrzymany.
Jak informuje PKP Intercity, dla podróżnych uruchamiana jest komunikacja zastępcza – zamówiono trzy autobusy. „Wprowadzono także wzajemne honorowanie biletów PKP Intercity w pociągach ŁKA i Polregio na wskazanych odcinkach” - zapewnia przewoźnik.
Na miejscu cały czas trwa akcja ratunkowa.
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