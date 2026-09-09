Wykolejenie pociągu na Mazowszu. Wielu poszkodowanych

RMF24

Wypadek kolejowy na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche ciężarówka wjechała pod pociąg Intercity relacji Szczecin - Lublin. Poszkodowanych jest 20 osób, w tym cztery ciężko. Informację dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Do wypadku doszło na linii kolejowej nr 22 Wolanów - Przysucha. Ok. 11:25 w miejscowości Sokolniki Suche na wyposażony w sygnalizację świetlną przejazd kolejowy wjechała ciężarówka. W auto uderzył rozpędzony pociąg osobowy PKP Intercity „Koziołek” relacji Szczecin - Lublin. Wykoleiła się lokomotywa i pierwszy wagon.

Z najnowszych informacji wynika, że poszkodowanych jest 20 osób. Obrażenia czterech z nich są ciężkie - to kierowca ciężarówki, maszynista i dwoje pasażerów.

Pociągiem w relacji Lublin – Szczecin podróżowało około 120 osób.

Na miejsce poleciały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Pociąg składał się z sześciu wagonów i lokomotywy.

Ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 między Wolanowem a Przysuchą jest wstrzymany.

Jak informuje PKP Intercity, dla podróżnych uruchamiana jest komunikacja zastępcza – zamówiono trzy autobusy. „Wprowadzono także wzajemne honorowanie biletów PKP Intercity w pociągach ŁKA i Polregio na wskazanych odcinkach” - zapewnia przewoźnik.

Na miejscu cały czas trwa akcja ratunkowa.

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