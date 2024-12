Co najmniej jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne po eksplozji i pożarze w Hadze, gdzie częściowo zawalił się trzypiętrowy blok mieszkalny. Trwa przeszukiwanie gruzowiska.

Przeszukiwania w zawalonym budynku / JEFFREY GROENEWEG / PAP/EPA

Lokalny portal Regio15.nl poinformował, że do zdarzenia doszło w trzypiętrowym bloku w Hadze w sobotę ok. 6:30. W wyniku eksplozji część budynku się zawaliła. Następnie doszło do pożaru.

Na popołudniowej konferencji prasowej burmistrz Hagi Jan van Zanen poinformował, że jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne i trafiły do szpitala.

Strażacy przeszukują gruzowisko. Nie wiadomo, ile osób może przebywać pod zawaloną częścią budynku.

"Służby ratunkowe wydały tzw. kod 20, Oznacza to, że spodziewają się ponad 20 ofiar" - informował wcześniej portal Regio15.nl.

Okolicznym mieszkańcom - ze względu na duże zadymienie - zalecono zamknięcie okien i drzwi oraz wyłączenie wentylacji.