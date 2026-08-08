Eksplozja drona w pobliżu gazociągu. Premier Bułgarii: Nie ma ofiar

RMF24

Niezidentyfikowany dron o 8:10 naruszył przestrzeń powietrzną Bułgarii i eksplodował przy gazociągu łączącym Turcję z Ukrainą - przekazał premier Bułgarii Rumen Radew. Szef bułgarskiego rządu dodał, że nikt nie został ranny.

Dron wybuchł blisko posterunku granicznego z Rumunią w Kardamie na północnym wschodzie Bułgarii. Doszło do tego w odległości kilometra od tłoczni gazu Gazociągu Transbałkańskiego - przekazał szef bułgarskiego rządu, cytowany przez agencję AFP.

Miejsce eksplozji zostało szybko zidentyfikowane. Na miejscu pracują oddziały straży granicznej, policji narodowej oraz ministerstwa obrony, które ustalają typ drona – zaznaczył Radew.

Mamy zdjęcia tego drona. Ze względu na to, że został uszkodzony w wyniku eksplozji, nie możemy jeszcze określić jego typu. Trwa analiza. Ale to nie jest dron-zabawka, jest większy. Według danych funkcjonariuszy straży granicznej słychać było silny wybuch i pojawił się czarny dym. Spadł na pole słoneczników - mówił bułgarski premier po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Jego zdaniem dron przenosił znaczną ilość środków wybuchowych.

Nie ma ofiar - dodał Radew.

Bezzałogowy statek powietrzny nie został wcześniej wykryty ani w przestrzeni powietrznej Bułgarii, ani Rumunii, co potwierdza, że wykrywanie i identyfikacja dronów pozostaje wyzwaniem. Szef bułgarskiego rządu przypomniał również o opóźnieniu w dostawie radarów wysokiej precyzji dla bułgarskiej armii. Obiecał podjęcie działań w tej sprawie. Radew zapewnił, że bezpieczeństwo strategicznych obiektów w kraju oraz nadzór na granicy bułgarsko-rumuńskiej zostaną

wzmocnione.

W ostatnich miesiącach w krajach Europy Wschodniej, które należą do NATO i wspierają Ukrainę, nasiliły się incydenty z udziałem bezzałogówców.