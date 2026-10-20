Egipt: Zderzenie autokaru turystycznego z ciężarówką. Zginęło wiele osób

RMF24

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Trzynaście osób zginęło, a 34 zostały ranne w zderzeniu autokaru turystycznego z ciężarówką na zachód od Kairu – podał egipski dziennik „Al-Ahram”, cytowany przez agencję AFP. Narodowość pasażerów nie została dotąd ujawniona.

Do wypadku doszło we wtorek na pustynnej drodze łączącej Kair z Asjutem. Miasto leży około 320 kilometrów na południe od stolicy Egiptu.

Autokar turystyczny zderzył się tam z ciężarówką. Służby poinformowały o 13 ofiarach śmiertelnych oraz 34 osobach rannych.

Jak przypomniała AFP, do poważnych wypadków drogowych w Egipcie dochodzi często. Przyczynami są m.in. zły stan techniczny części pojazdów i dróg oraz nieprzestrzeganie przepisów przez kierowców.

Według egipskiego urzędu statystycznego w ubiegłym roku na drogach w kraju zginęło blisko 6 tysięcy osób.

Na początku września w wypadku autokaru na górzystym półwyspie Synaj śmierć poniosły 22 osoby, w tym 10 obywateli Jordanii.