Dzieci miały związane ręce i nogi. Ciała leżały jedno na drugim

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Pastor Paul Mackenzie, przywódca apokaliptycznej sekty, został w poniedziałek uznany przez sąd w Mombasie w Kenii za winnego śmierci co najmniej 191 osób. Miał je skłonić do zagłodzenia się, by zapewnić sobie przejście do raju przed rychłym końcem świata. 190 ofiar to dzieci.

Wymiar kary dla Mackenziego zostanie ogłoszony w listopadzie. Pastor został aresztowany w 2023 roku po otrzymaniu przez policję sygnału od krewnego należącej do sekty rodziny, który zgłosił policji, że jego brat wraz z żoną – na polecenie Mackenziego – zagłodzili swoje dzieci na śmierć w lesie Shakahola, w rejonie siedziby sekty w południowo-wschodniej Kenii.

Odnaleziono ponad 400 ciał

W kwietniu 2023 roku policja przystąpiła do systematycznego przeczesywania lasu i ekshumacji ciał z masowych grobów.

Łącznie w lesie Shakahola odnaleziono ponad 400 ciał. Wiele z nich było w stanie zaawansowanego rozkładu; zidentyfikowano zaledwie 26 osób.

„Duchowe oczyszczenie” w zamian za kontakty seksualne. Lider religijnej sekty skazany W poniedziałek sąd okręgowy w Taejon w Korei Południowej wydał wyrok skazujący 81-letniego Dzonga Mjong Soka, przywódcę kontrowersyjnej sekty Jezus Gwiazda Poranna (JMS). Mężczyzna został uznany za winnego napaści seksualnych na 16 wyznawczyń, które…

W każdym odnalezionym grobie znajdowały się co najmniej trzy ciała – powiedział BBC jeden z pracowników zajmujących się ekshumacją.

Wśród szczątków były nawet kilkutygodniowe dzieci. Raz natrafiliśmy na 12 dziecięcych ciał ułożonych w rzędzie w jednym grobie. Ciała leżały jedno na drugim, niczym ubrania - dodał pracownik.

Inni pracownicy opisali, że niektóre dzieci miały „związane ręce i nogi, a ich ciała były owinięte w prześcieradła”.

Członkowie sekty zagłodzili się na śmierć. Chcieli spotkać Jezusa Policja w Kenii ekshumowała 58 ciał członków chrześcijańskiej sekty, którzy zmarli śmiercią głodową. Wierzyli, że odstawiając jedzenie i picie trafią do nieba. W jednym z grobów policjanci znaleźli kobietę, która wciąż żyła.

Pastor nie przyznał się do zarzutów

Mackenzie nie przyznał się do zarzutów zabójstwa, twierdząc, że nie zmuszał ofiar do głodowania, jednak sąd odrzucił te wyjaśnienia.

Poniedziałkowy wyrok dotyczył 191 przypadków śmierci, podczas gdy dochodzenia w sprawie pozostałych zgonów wciąż trwają.

Głoszona przez przywódcę doktryna apokalipsy zakazywała edukacji, a współczesną medycynę nazywała złem. Mackenzie szerzył też teorie spiskowe dotyczące walki z państwami narodowymi toczonej przez Kościół katolicki, ONZ i USA, które miały zamiar ustanowić nowy porządek świata i wprowadzić globalny rząd.