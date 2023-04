Policja w Kenii ekshumowała 47 ciał członków chrześcijańskiej sekty, którzy zmarli śmiercią głodową. Wierzyli, że odstawiając jedzenie i picie trafią do nieba. W jednym z grobów policjanci znaleźli kobietę, która wciąż żyła.

Policja podczas ekshumacji ofiar sekty / STR / PAP/EPA

W weekend na podstawie donosu zatrzymany został przywódca sekty religijnej w Kenii. Jego zatrzymanie było dopiero początkiem mrożącej krew w żyłach historii.

Przeszukując posiadłość należącą do Good News International Church, funkcjonariusze natrafili na groby. Okazało się, że spoczywają w nich członkowie sekty. Ludzie ci zagłodzili się na śmierć w nadziei, że spotkają Jezusa. W grobach znaleziono także ciała dzieci. W jednym pochowano całą 5-osobową rodzinę: rodziców i trójkę dzieci.

Do tej pory ekshumowano 47 ciał. Poszukiwania grobów trwają, może więc się okazać, że ofiar sekty może być znacznie więcej.

Lider sekty Paul Mackenzie został oskarżany o manipulowanie ludźmi, szerzenie ekstremalnej doktryny religijnej, a w efekcie doprowadzenie do śmierci głodowej swoich wyznawców.

Zdaniem śledczych groby zostały wykopane mniej więcej cztery tygodnie temu.

Na nagraniu, które pokazały kenijskie media, widać żywą kobietę wyciąganą z jednego z grobów. Według policji była w skrajnie złym stanie, ale wciąż żyła. Nie chciała, by ją ratować. Podobnie jak inni żywi członkowie sekty znalezieni na terenie posiadłości.

/ STR / PAP/EPA

Kenijskie media podają, że teren jest trudnodostępny, nie ma tam nawet zasięgu telefonii komórkowej. Ludzie żyli tam w całkowitej izolacji.

Policja podejrzewa, że pewna grupa członków sekty wciąż ukrywa się przed nią w okolicznych lasach. "800 akrów lasu to jedno wielkie miejsce zbrodni" - powiedział minister spraw wewnętrznych Kithure Kindik.

W lecie 2019 roku kościół prowadzony przez wtedy pastora Paula Mackenzie w mieście Malindi został zamknięty. Jemu udało się wtedy zbiec. Założył nowy kościół w głębi lądu. Tam trzy podległe mu trzy wioski nazwał Nazaret, Betlejem i Judea. Członków swojego kościoła chrzcił w stawie i nakazywał post, by szybciej mogli trafić do nieba - pisze kenijska gazeta "The Standard".

Gazeta "Nation" podaje z kolei, że już w marcu Mackenzie został zatrzymany razem z rodzicami dwojga dzieci, które zostały zagłodzone. Wypuszczono go wtedy z aresztu za kaucją. Mężczyzna przekonywał, że ma moc proroka i utrzymywał, że został nawiedzony przez Jezusa.