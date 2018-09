Dyrekcja szkoły średniej w Londynie przeprasza z obrażanie Polaków. W pomocach naukowych do geografii znalazły się kontrowersyjne uwagi na temat imigrantów z Polski.

W broszurkach można było przeczytać, że Polacy przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii dla darmowej opieki medycznej i oświaty. Padły w nich także sugestie, że są przyczyną bezrobocia wśród Brytyjczyków i nie płacą podatków.



Do szkoły w Walthamstow chodzi wielu naszych rodaków. Jej pedagodzy zostali oskarżeni o szerzenie szkodliwej w erze Brexitu propagandy.



Dyrekcja szkoły przeprosiła za kolportowanie broszur. Przyznała, że znalazły się z nich określenia krzywdzące Polaków.



Co ciekawe, według udostępnionych niedawno danych, przeciętny imigrant z Unii Europejskiej wpłaca więcej do skarbu państwa niż przeciętny Brytyjczyk.



(mn)