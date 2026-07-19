Dym ma ustąpić, ale wydano nowe ostrzeżenia. Co z finałem MŚ?

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Ogromne pożary lasów w Kanadzie doprowadziły do poważnego pogorszenia jakości powietrza w kilkunastu stanach USA, wymuszając odwołanie wielu koncertów i imprez sportowych. Choć gęsty dym nad Nowym Jorkiem ma ustąpić przed niedzielnym finałem piłkarskich mistrzostw świata, mieszkańcy mierzą się z kolejnym problemem. Meteorolodzy wydali ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i tornadami dla ponad 50 milionów ludzi.

W Nowym Jorku w ostatnich dniach jakość powietrza nie była najlepsza (autor zdjęcia: ANGELA WEISS)

W Nowym Jorku w ostatnich dniach jakość powietrza nie była najlepsza (autor zdjęcia: ANGELA WEISS) / AFP/East News

Kanadyjskie pożary lasów pogorszyły jakość powietrza w znacznej części USA, prowadząc do odwołania imprez sportowych, koncertów i wydarzeń plenerowych oraz budząc obawy o przebieg niedzielnego finału piłkarskich mistrzostw świata w rejonie Nowego Jorku. Według CNN najbardziej gęsty dym powinien ustąpić przed meczem, jednak nad metropolię mogą napłynąć cieńsze warstwy zanieczyszczeń.

Rząd Kanady informował w sobotę o blisko tysiącu aktywnych pożarów. Od początku roku wybuchło ich ok. 3,5 tys., które strawiły ponad ok. 2,4 mln hektarów. W samym Ontario trwało 191 pożarów, a na ich frontach pracowało ponad 150 ekip. Minister zasobów naturalnych prowincji Mike Harris ocenił, że „ten rok jest bezprecedensowy” i że prowincja obserwuje aktywność pożarów „jakiej wcześniej nie było” – podała CNN.

„Najgorsza jakość powietrza w odnotowanej historii”

W USA dym z pożarów kanadyjskich nawiedził co najmniej 19 stanów i doprowadził do odwołania lub przełożenia wielu imprez m.in. meczu baseballowego Cleveland Guardians z Pittsburgh Pirates, mistrzostw RowFest w Michigan, koncertów, parad, biegów ulicznych i wydarzeń rodzinnych. Zamknięto także parki rozrywki Kennywood i Sandcastle w Pensylwanii.

Burmistrz Chicago poinformował, że miasto doświadcza „najgorszej jakości powietrza w odnotowanej historii”. Apelował o pozostanie w domach i używanie masek N95 lub KN95 na zewnątrz – podała CNN.

Niepokojące prognozy

Pojawiły się też nowe ostrzeżenia. Ponad 50 mln mieszkańców północno-wschodnich i środkowo-atlantyckich stanów znalazło się w strefie zagrożenia gwałtownymi burzami - podaje CBS News. Alerty obejmują m.in. Nowy Jork, Waszyngton, Filadelfię, Pittsburgh i Cleveland, gdzie możliwe są niszczące porywy wiatru, grad, lokalne tornada oraz gwałtowne powodzie.

W rejonie Filadelfii i Waszyngtonu wydano ostrzeżenia przed tornadami z możliwością wystąpienia trąb powietrznych o sile do EF-2, a Nowy Jork objęto alertem powodziowym. Meteorolodzy przewidują jednak, że przemieszczający się chłodny front powinien stopniowo poprawić jakość powietrza na wschodzie kraju.