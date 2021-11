W mieście Malatya w środkowowschodniej Turcji zawalił się dwupiętrowy budynek, co najmniej 20 osób jest uwięzionych - podały we wtorek tureckie media. Jedenastu poszkodowanych udało się wydobyć spod gruzów i przewieźć do szpitala - przekazała turecka agencja ds. katastrof i sytuacji nadzwyczajnych AFAD.

