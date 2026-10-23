Dwóch izraelskich żołnierzy nie żyje. Netanjahu chce zniszczyć całą dzielnicę

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Zmarło dwóch izraelskich żołnierzy, którzy zostali ranni w piątkowym porannym ataku na Zachodnim Brzegu Jordanu. Sprawcami ataku byli dwaj napastnicy, Palestyńczycy z Hebronu. Premier Benjamin Netanjahu zapowiedział zniszczenie dzielnicy Hebronu, z której pochodzili. Zapowiedział także blokadę Zachodniego Brzegu.

W piątek wieczorem Netanjahu odwiedził miejsce ataku. Powiedział, że Izrael „zniszczy całą dzielnicę Hebronu”, z której pochodzili uzbrojeni napastnicy - pisze Times of Israel.

Groźby Netanjahu

Premier Benjamin Netanjahu oświadczył, że w Hebronie zastosowane będą metody wykorzystywane wcześniej przez izraelską armię podczas operacji w obozach dla uchodźców.

Jak stwierdził w nagraniu opublikowanym przez jego biuro, na które powołał się Times of Israel, celem działań będzie całkowite zniszczenie infrastruktury terrorystycznej w dzielnicy, z której pochodzili napastnicy.

Ewakuujemy mieszkańców, będziemy przeszukiwać dom po domu, konfiskować broń, a cała infrastruktura terrorystyczna zostanie zniszczona - zapowiedział premier.

Dodał, że izraelskie wojsko odcina Hebron i pobliski Halhul, a podobne działania mogą zostać rozszerzone na inne miasta.

Zamknąć Zachodni Brzeg

Netanjahu poinformował również, że siły Izraela planują przeprowadzenie dużej operacji na Zachodnim Brzegu, największej od czasu zajęcia tego terytorium przez Izrael w 1967 roku.

Zaznaczył, że termin rozpoczęcia działań zostanie dopiero ustalony.

Zapowiedział także przyspieszenie wyburzania nielegalnie wzniesionych domów wzdłuż dróg oraz dalszą rozbudowę izraelskich osiedli na Zachodnim Brzegu.

Wcześniej premier nakazał natychmiastowe odcięcie Hebronu i przygotowanie się do całkowitego zamknięcia Zachodniego Brzegu, co oznaczałoby zakaz wjazdu na to terytorium i wyjazdu z niego.

Poleciłem Siłom Obronnym Izraela oraz służbom bezpieczeństwa natychmiastowe wprowadzenie blokady miasta Hebron i przygotowanie się na całkowite zamknięcie całego obszaru Judei i Samarii, począwszy od dzisiaj – oświadczył Netanjahu, dodając, że armia przeprowadziła szeroko zakrojone aresztowania.

Będziemy ścigać terrorystów z Hamasu oraz tych, którzy ich wysyłają – wszędzie i o każdej porze. Nie macie gdzie się ukryć – powiedział Netanjahu.

Zachodni Brzeg i Strefa Gazy. Autorzy grafiki: Adam Ziemienowicz , Michał Czernek / PAP

Poranny atak

Do ataku doszło w piątek rano. Według armii, napastnicy wyposażeni w karabin automatyczny oraz pistolety zmierzali do drogi 35, z której korzystają izraelscy cywile. W ocenie wojska chcieli minąć posterunek izraelskiej armii, jednak gdy zorientowali się, że nie uda im się przejechać, zdecydowali się zaatakować obecnych tam żołnierzy.

Wojskowi zastrzelili napastników. Według mediów, obaj pochodzili z tej samej rodziny z Hebronu, mieli po 27 lat, byli żonaci i każdy z nich osierocił dwoje dzieci.

W porannym ataku rannych zostało pięć osób. Rano lekarze informowali, że dwie z nich znajdują się w stanie krytycznym, jedna w stanie średnim, a dwie w stanie lekkim.

Times of Israel kilka godzin później poinformował o śmierci dwóch rannych żołnierzy: sierżanta sztabowego Rona Yonatana Roytmana (23 lata) z Aszkelonu i sierżanta Yuvala Shai Svilema (20 lat) z Hod Hasharon. Obaj służyli w 775. Batalionie „Ari” Brygady Poszukiwawczo-Ratowniczej Dowództwa Frontu Wewnętrznego.

Armia oraz służba bezpieczeństwa prowadzą dochodzenie, aby ustalić, czy napastnicy działali w ramach niewielkiej, samodzielnej komórki, czy też – biorąc pod uwagę posiadany przez nich znaczny zapas amunicji – byli powiązani z większą strukturą terrorystyczną - przekazał dziennik „Jerusalem Post”.

Gen. Zamir: To był poważny zamach

Armia poinformowała o otoczeniu i odcięciu rejonów Hebronu, aby zapobiec ewentualnym naśladowczym atakom i aresztować wszystkich Palestyńczyków z tego obszaru, którzy mogą mieć związek z zamachem.

„To był poważny zamach” – ocenił w oświadczeniu szef Sztabu Generalnego armii izraelskiej, generał broni Ejal Zamir.

„Szybka reakcja żołnierzy zapobiegła jeszcze poważniejszemu atakowi na cywilów i siły bezpieczeństwa. W pojeździe, którym terroryści dotarli na miejsce, znaleziono dużą ilość amunicji – miała ona posłużyć do przeprowadzenia ataku na znacznie większą skalę”.