Śmiertelne strzały przy punkcie kontrolnym. Izrael zamyka Zachodni Brzeg

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Izraelskie wojsko podało w piątek, że zabiło dwóch Palestyńczyków, którzy przeprowadzili atak na punkt kontrolny na południu Zachodniego Brzegu. Rannych zostało pięciu Izraelczyków, w tym dwóch ciężko – poinformowała agencja Reutera.

Palestyński chłopiec rzuca kamieniami w izraelskich żołnierzy podczas rajdu izraelskiej armii na obóz dla uchodźców Balata, położony w pobliżu miasta Nablus na Zachodnim Brzegu (Zdjęcie ilustracyjne, fot. ALAA BADARNEH)

Palestyński chłopiec rzuca kamieniami w izraelskich żołnierzy podczas rajdu izraelskiej armii na obóz dla uchodźców Balata, położony w pobliżu miasta Nablus na Zachodnim Brzegu (Zdjęcie ilustracyjne, fot. ALAA BADARNEH) / PAP/EPA

Siły zbrojne Izraela rozpoczęły poszukiwania osób, które mogły współdziałać z napastnikami. Teren, na którym doszło do ataku, został zabezpieczony i odcięty kordonem.

Jak relacjonował portal dziennika „Jerusalem Post”, na nagraniu z miejsca zdarzenia słychać żołnierza twierdzącego, że terroryści prowadzili ostrzał przez ponad 20 minut.

Według serwisu Walla celem ataku byli najprawdopodobniej żołnierze przebywający w pobliżu punktu kontrolnego. Armia przekazała, że „w pojeździe, którym przybyli terroryści, znaleziono dużą ilość amunicji, która miała zostać użyta do przeprowadzenia ataku na większą skalę”.

Izraelskie Siły Obronne podały, że napastnicy mieli przy sobie karabin M16 oraz pistolet.

Wezwanie do likwidacji Autonomii, „całkowite zamknięcie” Zachodniego Brzegu

W reakcji na wydarzenia premier Benjamin Netanjahu odwołał przewidziane na piątkowy poranek spotkania przedwyborcze partii Likud. Z kolei minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir wezwał do likwidacji Autonomii Palestyńskiej.

„Nie możemy czekać na 7 października (7 października 2023 r. doszło do krwawego ataku organizacji terrorystycznej Hamas na Izrael, co zapoczątkowało wojnę w Strefie Gazy – red.) w Judei i Samarii (na Zachodnim Brzegu – red.). Kolejny konflikt wybuchnie właśnie tam. Musimy działać, zanim będzie za późno. Autonomia Palestyńska musi zostać zlikwidowana i rozbrojona, a jej infrastruktura terrorystyczna – całkowicie wykorzeniona. Nie można bezkarnie przelewać krwi naszych żołnierzy” - napisał Ben-Gwir w serwisie X.

Netanjahu polecił też w piątek wprowadzić „całkowite zamknięcie” okupowanego Zachodniego Brzegu. Decyzja ma zacząć obowiązywać jeszcze tego samego dnia. Atak nastąpił kilka dni przed wyborami parlamentarnymi, które mają odbyć się 27 października.

Osadnictwo żydowskie na Zachodnim Brzegu (Ilustracja: Mateusz Krymski/Adam Ziemienowicz/PAP/Reuters)