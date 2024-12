Regaty Sydney-Hobart

Po raz pierwszy wyścig organizowany przez Cruising Yacht Club of Australia i Royal Yacht Club of Tasmania odbył się w 1945 roku.

Regaty Sydney-Hobart (Sydney to Hobart Yacht Race) to jedne z najtrudniejszych i najbardziej znanych regat żeglarskich na świecie. Start odbywa się w Sydney drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia, natomiast meta znajduje się w Hobart na Tasmanii. Żeglarze mają do pokonania 630 mil morskich, czyli około 1167 kilomterów.

Tak wyglądał start w tym roku: