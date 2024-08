Dwadzieścia lat innowacji

W obliczu szybko zmieniającego się krajobrazu technologicznego, społecznego i ekonomicznego, wybór odpowiedniego kierunku studiów staje się nie lada wyzwaniem. Dynamicznie ewoluujące wymagania rynku pracy sprawiają, że trudno jest określić swoją przyszłą ścieżkę kariery. Na szczęście istnieją obszary, w których zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów cały czas rośnie. Jedną z takich dziedzin jest szeroko pojęte bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo jako priorytet

W zmieniającej się rzeczywistości kwestia bezpieczeństwa staje się coraz bardziej istotna. Rosnące zagrożenia, takie jak cyberprzestępczość, terroryzm oraz zmiany klimatyczne powodują, że zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny jest większe niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki temu studia z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa otwierają przed absolwentami możliwości kariery w różnych sektorach - od służb mundurowych, przez prywatne przedsiębiorstwa, aż po największe na świecie organizacje międzynarodowe.

Nowoczesny rynek pracy wymaga od przyszłych profesjonalistów jednak nie tylko doskonałych podstaw teoretycznych, ale przede wszystkim praktycznych umiejętności oraz zdolności do adaptacji. Dlatego Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa kładzie duży nacisk na naukę konkretnych umiejętności. Wszystkie programy studiów oferowane przez uczelnię mają charakter praktyczny, co zapewnia kompleksowe przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy zawodowej.

Świetnym przykładem są tu studia na kierunkach takich jak bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne. Podczas nauki na specjalnościach policyjnych realizowany jest bowiem "Minimalny zakres treści kształcenia programu kształcenia zawodowego dla policjantów". Pozwala to studentom nie tylko na zdobycie cennego doświadczenie jeszcze przed rozpoczęciem pracy, ale pomaga również w szybszym rozpoczęciu wymarzonej służby. To dlatego, że program stworzony jest zgodnie ze ścisłymi wytycznymi Komendy Głównej Policji.

/ Materiały prasowe

Praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa współpracuje z wieloma innymi służbami, instytucjami państwowymi, a także przedsiębiorstwami z sektora prywatnego. Dzięki temu studenci mają możliwość odbywania praktyk i staży, a także uczestniczenia w różnych projektach badawczych. To pozwala im zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, a także nawiązać pierwsze kontakty branżowe.

Ponadto współpraca z takimi instytucjami jak służby mundurowe czy międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa pozwala dostosowywać program studiów do najnowszych wymagań rynku pracy. Dzięki temu na każdym kierunku do wyboru jest nawet dziesięć różnych specjalności. Weźmy pod lupę wspominany już kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne. Kandydaci, którzy zdecydują się na te studia, mogą wybrać takie specjalności jak np. antyterroryzm, detektywistyka i wywiad gospodarczy, służba graniczna czy zarządzanie kryzysowe.

To wszystkie nie byłoby możliwe bez ogromnego zaangażowania ze strony wykładowców. Kluczowym elementem sukcesu programów edukacyjnych realizowanych przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa jest bowiem doświadczona kadra akademicka, składająca się przede wszystkim z praktyków, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach. Ich doświadczenie zawodowe gwarantuje, że studenci zdobywają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także umiejętności praktyczne.

Uczelnia dba również o nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Sale wykładowe wyposażone są w najnowszy sprzęt multimedialny, co pozwala na realizację programu na najwyższym poziomie. Zajęcia nie ograniczają się jednak tylko do uczelnianych budynków. Część ćwiczeń realizowana jest w ramach zajęć terenowych, które odbywają w różnych zaprzyjaźnionych instytucjach.

/ Materiały prasowe

Wydziały w całej Polsce

Wydziały Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa znajdują się w ośmiu lokalizacjach. Studenci mogą wybrać Poznań, Gdańsk, Gliwice, Bartoszyce, Giżycko, Jaworzno, Jastrzębie-Zdrój lub Koszalin. Co niezwykle istotne, każdy z wydziałów oferuje programy edukacyjne dostosowane do specyficznych potrzeb regionalnego rynku pracy.

Świetnym przykładem jest Gdańsk, gdzie w ofercie możemy znaleźć studia z zakresu bezpieczeństwa morskiego. Jest to jedyny taki kierunek w całej Polsce. Podczas realizacji programu studenci uczą się współpracować zarówno ze służbami mundurowymi, międzynarodowymi instytucjami, jak i niepublicznymi organizacjami i przedsiębiorstwami. To otwiera przed absolwentami szerokie możliwości kariery w m.in. firmach żeglugowych i logistycznych, portach i terminalach kontenerowych, agencjach ochrony środowiska morskiego, służbach mundurowych czy korporacjach zajmujących się bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.

Nie inaczej jest w przypadku pozostałych miast. Wśród studentów pochodzących z południowej Polski popularnym wyborem jest np. wydział w Jaworznie. Tamtejsza placówka umożliwia naukę na takich kierunkach jak bezpieczeństwo publiczne czy psychologia. Z kolei Koszalin to najmłodszy z wydziałów Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. W tej nadmorskiej lokalizacji od 2020 roku można studiować psychologię, natomiast od 2021 roku bezpieczeństwo wewnętrzne.

/ Materiały prasowe

Łącznie w ofercie uczelni jest osiem kierunków studiów na poziomie licencjackim i cztery kolejne, po których zakończeniu zdobywa się tytuł magistra. Poza wcześniej wymienionymi dyscyplinami Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa oferuje kształcenie z zakresu zarządzania, pedagogiki czy bezpieczeństwa zdrowotnego.

Uczelnia interdyscyplinarnych ekspertów

Nie ma wątpliwości, że współczesny rynek pracy należy do interdyscyplinarnych ekspertów, którzy potrafią łączyć wiedzę z najróżniejszych dziedzin. Dlatego w katalogu Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa znajdziemy nie tylko studia licencjackie i magisterskie. Uczelnia co roku poszerza swoją ofertę, aby jak najlepiej sprostać wymaganiom współczesnego świata. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa bardzo duży nacisk kładzie również na studia podyplomowe.

Wybór kierunków jest imponujący. Studiować można m.in. cyberbezpieczeństwo, coaching i doradztwo zawodowe, bezpieczeństwo antyterrorystyczne, logopedię z komunikacją alternatywną czy hortiterapię. Co roku w ofercie uczelni pojawia się przynajmniej kilka nowych kierunków. Wśród tych "najświeższych" znaleźć możemy m.in. streetworking, czyli resocjalizację w środowisku otwartym czy psychodietetykę.

Podczas studiów podyplomowych studenci mają okazję zdobyć cenne kontakty z profesjonalistami z branży, co jest nieocenione w rozwoju kariery zawodowej. Ponadto uczelnia organizuje liczne konferencje, seminaria naukowe i spotkania z ekspertami, które dają możliwość bliższego poznania pracy m.in. pedagogów, terapeutów, agentów celnych, psychologów czy menedżerów.

/ Materiały prasowe

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa prowadzi też specjalistyczne kursy i szkolenia. To doskonały sposób na szybkie uzupełnienie swojej wiedzy i zdobycie dodatkowych uprawnień. Tematyka kursów cały czas jest aktualizowana i obejmuje obszary z zakresu bezpieczeństwa narodowego, wewnętrznego i zdrowotnego, psychologiczno-pedagogicznego, kryminalistyczno-śledczego, zarządzania czy informatyki.

Co niezwykle istotne, wszystkie programy studiów są elastyczne i dostosowane do potrzeb osób pracujących. W ofercie są różne tryby nauki, czyli stacjonarny, niestacjonarny oraz online. To umożliwia bezproblemowe pogodzenie obowiązków uczelnianych i zawodowych.

Globalne myślenie, lokalne działanie

Uczelnia oferuje możliwość uczestnictwa w programach międzynarodowych, takich jak Erasmus+, z którego w ciągu 25 lat funkcjonowania skorzystało ponad 3 miliony osób z całego świata. Dzięki temu studenci mają okazję spędzić semestr lub nawet cały rok akademicki poza granicami Polski, zdobywają cenne doświadczenia i poszerzając swoje horyzonty. Lista uczelni partnerskich Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w tym momencie obejmuje placówki edukacyjne z Czech, Litwy, Słowacji, Turcji, Włoch czy Hiszpanii.

/ Materiały prasowe

Studenci mogą również uczestniczyć w ciekawych projektach badawczych, konferencjach naukowych i międzynarodowych kongresach. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa tylko na początku roku akademickiego 2024/2025 planuje zorganizować dwa duże wydarzenia. Pierwszym jest październikowa XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa - "Edukacja XXI wieku", następnym natomiast II Międzynarodowy Kongres Psychologii Stosowanej, który odbędzie się w listopadzie.

Dwadzieścia lat innowacji

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa od prawie 20 lat w unikalny sposób łączy tradycyjną wiedzę akademicką z nowoczesnym podejściem do edukacji. Dzięki silnemu naciskowi na praktyczne umiejętności oraz współpracę ze służbami mundurowymi, instytucjami publicznymi i prywatnymi przedsiębiorstwami, uczelnia przygotowuje studentów nie tylko do obecnych wyzwań rynku pracy, ale również kształtuje ich jako liderów przyszłości.