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Dwa dni temu pożegnała brata - króla Haralda V. Nie żyje księżniczka Astrid

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 11 września (17:42)

Zaledwie dwa dni po pożegnaniu króla Haralda V, Norwegię obiegła kolejna przykra wiadomość – w wieku 94 lat zmarła księżniczka Astrid, starsza siostra zmarłego monarchy. Informację o jej śmierci przekazał norweski rząd.

Dwa dni temu pożegnała brata - króla Haralda V. Nie żyje księżniczka Astrid
Księżniczka Astrid (fot. Stian Lysberg Solum) /PAP/EPA

Astrid Maud Ingeborg przyszła na świat 12 lutego 1932 roku jako córka późniejszego króla Olava V i księżnej koronnej Maerthy. Była młodszą siostrą księżniczki Ragnhild oraz starszą siostrą Haralda. Po śmierci matki w 1954 roku, mając zaledwie 22 lata, przejęła obowiązki pierwszej damy Norwegii. Funkcję tę pełniła przez 14 lat, aż do 1968 roku, kiedy to rolę tę przejęła żona Haralda, królowa Sonja.

W 1961 roku księżniczka Astrid poślubiła przedsiębiorcę Johana Martina Fernera. Para doczekała się pięciorga dzieci. Ferner zmarł w 2015 roku, pozostawiając Astrid wdową.

W cieniu wielkich wydarzeń

Przez dekady księżniczka Astrid reprezentowała monarchię podczas oficjalnych uroczystości, podróży i wizyt państwowych, towarzysząc najpierw królowi Haakonowi VII, a następnie swojemu ojcu Olavowi V. W późniejszych latach wspierała także swojego młodszego brata, króla Haralda V. 

Była aktywnie zaangażowana w działalność społeczną, kierowała funduszem pamięci swojej matki i współpracowała z licznymi organizacjami charytatywnymi.

Ostatnie miesiące i pożegnanie

Jeszcze w środę księżniczka Astrid uczestniczyła w pogrzebie swojego brata, króla Haralda V, razem z pozostałymi członkami rodziny królewskiej. Niestety, jej stan zdrowia w ostatnich miesiącach wyraźnie się pogorszył. W marcu przeszła zapalenie płuc, a w maju trafiła do szpitala z powodu niewydolności serca. 

Przyczyna śmierci nie została podana do publicznej wiadomości.

W związku ze śmiercią księżniczki Astrid norweski rząd nakazał opuszczenie flag do połowy masztu we wszystkich instytucjach państwowych. 


 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Norwegia
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