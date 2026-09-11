Dwa dni temu pożegnała brata - króla Haralda V. Nie żyje księżniczka Astrid

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Zaledwie dwa dni po pożegnaniu króla Haralda V, Norwegię obiegła kolejna przykra wiadomość – w wieku 94 lat zmarła księżniczka Astrid, starsza siostra zmarłego monarchy. Informację o jej śmierci przekazał norweski rząd.

Astrid Maud Ingeborg przyszła na świat 12 lutego 1932 roku jako córka późniejszego króla Olava V i księżnej koronnej Maerthy. Była młodszą siostrą księżniczki Ragnhild oraz starszą siostrą Haralda. Po śmierci matki w 1954 roku, mając zaledwie 22 lata, przejęła obowiązki pierwszej damy Norwegii. Funkcję tę pełniła przez 14 lat, aż do 1968 roku, kiedy to rolę tę przejęła żona Haralda, królowa Sonja.

W 1961 roku księżniczka Astrid poślubiła przedsiębiorcę Johana Martina Fernera. Para doczekała się pięciorga dzieci. Ferner zmarł w 2015 roku, pozostawiając Astrid wdową.

W cieniu wielkich wydarzeń

Przez dekady księżniczka Astrid reprezentowała monarchię podczas oficjalnych uroczystości, podróży i wizyt państwowych, towarzysząc najpierw królowi Haakonowi VII, a następnie swojemu ojcu Olavowi V. W późniejszych latach wspierała także swojego młodszego brata, króla Haralda V.

Była aktywnie zaangażowana w działalność społeczną, kierowała funduszem pamięci swojej matki i współpracowała z licznymi organizacjami charytatywnymi.

Księżniczka Astrid w 1960 roku (fot. Erik Thorberg)

Ostatnie miesiące i pożegnanie

Jeszcze w środę księżniczka Astrid uczestniczyła w pogrzebie swojego brata, króla Haralda V, razem z pozostałymi członkami rodziny królewskiej. Niestety, jej stan zdrowia w ostatnich miesiącach wyraźnie się pogorszył. W marcu przeszła zapalenie płuc, a w maju trafiła do szpitala z powodu niewydolności serca.

Przyczyna śmierci nie została podana do publicznej wiadomości.

W związku ze śmiercią księżniczki Astrid norweski rząd nakazał opuszczenie flag do połowy masztu we wszystkich instytucjach państwowych.

Czerwona róża królowej. Poruszające sceny na pogrzebie Haralda V Prawie 240 tys. osób zgromadziło się w środę w centrum Oslo podczas państwowego pogrzebu króla Norwegii Haralda V – oszacowała policja. Wśród 850 oficjalnych gości byli monarchowie i głowy państw z wielu krajów, w tym prezydent Polski Karol…



